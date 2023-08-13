В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом

В Белгороде в многоквартирный дом, по предварительной информации, врезался беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, а также посечен фасад здания. Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей.

«На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — пояснил Гладков.

Это уже четвертый беспилотник, атаковавший Белгородскую область за сутки. Три дрона, как утверждало Минобороны, удалось сбить силам ПВО.

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