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В Херсонской области из-за российского обстрела погибла семья с детьми, младшему из которых было три недели

16:26 • 13.08.2023

В Херсонской области в результате российского обстрела утром 13 августа погибли семь человек, в том числе семья с маленькими детьми. По данным украинских властей, обстрелу подверглись села Станислав и Широкая Балка. 

В последнем, как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, жертвами обстрела стала целая семья — мать, отец и их новорожденная дочь, которой было всего 23 дня, погибли сразу. 12-летний сын получил тяжелые ранения и был госпитализирован в критическом состоянии. Однако, по словам Клименко, врачам не удалось спасти жизнь мальчика. 

В селе Станислав в результате российского обстрела погибли два человека, а еще один — был ранен. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Было разрушено и повреждено пять частных жилых домов», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, Клименко уточнил, что в Станиславе было зафиксировано 12 «прилетов». Российская сторона не комментировала сообщения об обстрелах. 

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