Из-за прорыва дамбы в Уссурийске затопило более 500 домов

В Уссурийске Приморского края прорвало дамбу, созданную для сдерживания паводка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. По информации ТАСС, дамба была недостроена.

Местный губернатор Олег Кожемяко написал, что в районе Уссурийска под названием «Семь ветров» подтопило несколько многоквартирных домов, и что оттуда эвакуируют жителей. В МЧС по Приморскому краю сообщили о подтоплении 543 жилых домов, более 1300 приусадебных участков и 40 автодорог.

11 августа из-за паводка в Приморье погибли двое детей: мальчиков 10 и 12 лет затянуло в водопропускную трубу. Телеграм-канал News.VL пишет, что из-за ливней в Уссурийске погибла женщина. Кроме того, по данным канала, в селе Новоникольск затопило приют для собак.

В Приморском крае несколько дней бушует тайфун «Ханун». По данным РИА «Новости», в пятницу 11 августа в городе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме 120-130 миллиметров.

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