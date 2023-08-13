В Забайкалье полиции сдался третий подозреваемый в избиении участника войны, потерявшего ногу 

В Забайкальском крае задержали третьего подозреваемого в избиении участника войны в Украине, который потерял ногу на фронте. 43-летний Иван Зырянов сам сдался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее Зырянова заочно арестовали и объявили в розыск. Его, а также двух других фигурантов этого дела 27-летнего Сергея Пискарева и 19-летнего Владислава Александрова, обвиняют сразу по трем статьям: «дискредитация» российской армии (часть 2 статьи 280.3 УК), умышленное причинение вреда военному по мотивам ненависти (пункт «б» части 2 статьи 115 УК), а также умышленное уничтожение имущества опасным путем (часть 2 статьи 167 УК).

В ночь на 6 августа в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края произошла драка. Как сообщалось, несколько местных жителей напали на участника войны Михаила Таскина. Его избили, сорвали с него медали, а также называли убийцей.

Позже выяснилось, что драку спровоцировал сам Таскин. Издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на юриста Александра Жданова и другого неназванного источника, близкого к МВД, сообщило, что нападение не было связано с участием Таскина в войне в Украине.

По словам Жданова, Таскина в 2019 году осудили за попытку расстрелять около десятка людей. Тогда, будучи пьяным, он несколько раз выстрелил по толпе, но ни в кого не попал. Его приговорили к девяти годам колонии, но когда началась война в Украине он завербовался в ЧВК Вагнера. На фронте Таскин потерял ногу и вернулся в село Нерчинский Завод в августе 2023 года.

Жданов рассказал, что Таскин сам подошел к компании Александрова со словами, что он «реабилитирован» и сейчас «их всех нагнет». Драка началась после того, как он сказал Александрову, что «нагнет его раком». При этом Жданов отмечает, что приятеля Таскина, с которым тот отдыхал в кафе, нападавшие не трогали.

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