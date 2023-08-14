Крымский мост несокрушим?

В субботу, 12 августа, ВСУ в очередной раз атаковали Крымский мост. Это уже как минимум третья попытка подорвать мост, который построили, чтобы связать Россию с оккупированной территорией. Почему Украина все еще не смогла его разрушить? И чем он так важен и для российской армии, и для Путина?

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Почему Украина не может разрушить Крымский мост?

Первый взрыв произошел в октябре 2022 года, тогда сдетонировал проезжающий по мосту грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате было повреждено несколько пролетов автомобильного полотна, разрушена часть железнодорожного пути, погибли четыре человека. На полное восстановление повреждений моста ушло около семи месяцев.

Второй успешной атакой стал взрыв надводных беспилотников в июле 2023 года. Поврежденная тогда часть автомобильной дороги все еще находится в ремонте. А в субботу, 12 августа, мост был атакован переделанными зенитными ракетами С-200.

Удары, которые Украина нанесла по Крымскому мосту, уже причинили ему существенный ущерб. Однако этого все еще недостаточно, чтобы вывести мост из строя.

Дело в том, что у Украины отсутствуют дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту, рассказал «Холоду» военный исследователь Кирилл Михайлов. «С материковой части Украины [до Крымского моста] можно было бы достреливать с помощью Storm Shadow (крылатые ракеты большой дальности, которые Запад предоставляет Украине. — Прим. “Холода”). Но, вероятно, поставщики западного вооружения установили или негласное ограничение, или даже вполне формальный запрет на запуск таких ракет по Крыму и территории России, — говорит Михайлов. — А ракет собственного производства, которые доставали бы цели на таком расстоянии, у ВСУ нет. Из-за этого украинской армии приходится идти на всяческие ухищрения». Например, Украине приходится конструировать собственные беспилотники из водных мотоциклов или модифицировать существующие ракеты, предназначенные для противовоздушной обороны, под другие задачи.

Подрыв Крымского моста в октябре прошлого года можно считать успешной операцией: железнодорожная часть моста была выведена из строя почти на семь месяцев.

Однако запустить грузовик со взрывчаткой во второй раз вряд ли возможно, считает Михайлов: «Ценой снижения пропускной способности российские власти смогли увеличить безопасность». На подъезде к Крымскому мосту стало больше блокпостов, выросло и качество досмотров: потоки машин ограничиваются ежедневно, досмотрщики на блокпостах справляются со своей задачей и пока больше не пропускают машины со взрывчатыми веществами. Украина ищет другие способы.

«Надводные дроны показали себя достаточно эффективно, но россияне успешно используют средства противодействия против них — специальные плавучие заграждения», — рассказывает Михайлов.

Еще один способ, который используют ВСУ, — модификация зенитных ракет С-200. Эти ракеты предназначены в первую очередь для обороны от бомбардировщиков, но украинцы научились переделывать ракеты под атаки по наземным целям. В нынешнем бою С-200 являются уже устаревшими моделями ракет (например, российская сторона использует более современную версию С-300 для ударов по наземным целям). Средства противовоздушной обороны (ПВО), которые используют россияне, на данный момент способны их перехватывать.

Почему Крымский мост так важен?

Мост в Крым для россиян имеет важное символическое значение. Крымский мост, он же Керченский, построили уже после оккупации Крыма в 2014 году. Официальные российские СМИ называли проект «стройкой века», по нему проходит единственная железная дорога, связывающая Россию с оккупированной территорией. Его разрушение может стать существенным ударом по репутации как российской армии, так и Владимира Путина накануне президентских выборов 2024 года.

Во время полномасштабного вторжения мост стал важнейшей логистической тропой для российской армии. Это основной способ снабжения частей российской армии, развернутых на территории Херсонской и Запорожской областей. Через Крымский мост везут буквально все: от боеприпасов до продуктов питания, воды и медикаментов. «Иных железнодорожных путей по свежеоккупированным территориям материковой Украины не существует», — говорит Михайлов.

Выведение из строя Крымского моста — приоритетная цель для ВСУ. Если мост будет подорван, нарушатся логистические цепочки российской армии, военным вскоре будет критически не хватать вооружения, необходимого для отражения атаки. Кирилл Михайлов считает, что Украина и дальше будет пытаться подорвать мост.

Россия, понимая это, использует для его защиты средства ПВО, дымовые завесы, корабли и плавучие заграждения.