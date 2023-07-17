«Я бы ожидал повторения атак»

Ночью 17 июля по Крымскому мосту был нанесен новый удар, в результате которого оказалась повреждена автодорожная часть. Движение по мосту остановлено, в результате атаки погибли два человека, железнодорожная часть моста осталась целой и продолжает свою работу. Украинские власти официально не брали на себя ответственность за атаку, однако источники утверждают, что подрыв — это совместная операция ВСУ и СБУ. Можно ли считать атаку успешной и поможет ли она Украине при проведении контрнаступления? «Холод» спросил военного эксперта, бывшего исследователя проекта Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова.

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Как была организована атака? Есть версия про водные мотоциклы, которые выполняли роль надводных беспилотников.

— Пока рано говорить о том, как была организована атака, однако источники в украинских медиа говорят, что ее организовали СБУ при поддержке Военно-морских сил. Я бы совершенно не исключал использование надводных беспилотников. Тем более что это может быть слабым местом обороны моста: ПВО там более или менее нормально работает (например, недавно была информация о сбитии над Крымским мостом украинских ракет С-200).

Можно ли считать атаку успешной?

— Да, результат можно назвать достаточно успешным на значительное время. Насколько я понимаю, прервано автодорожное сообщение. Но в отличие от предыдущей атаки, ответственность за которую Украина недавно все-таки официально взяла на себя, железнодорожное полотно оказалось неповрежденным: [для ВСУ] это проблема, потому что большая часть военных грузов все-таки доставляется по железной дороге.

Какие последствия может повлечь эта атака? Пострадает ли логистика российских военных?

— Возможно, это затруднит логистику, но не критически. Российская армия может внести определенные коррективы: например, будет больше поездов, именно железнодорожные пути начнут использовать для перевозки личного состава и легкой колесной техники — сейчас это перемещается по автодорожному мосту.

Для того чтобы серьезно нарушить российскую логистику, необходимо все-таки повредить железнодорожное полотно, как это было в прошлый раз, что, возможно, оказало положительное влияние на украинское наступление на Херсонском направлении осенью.

По Крымскому мосту проходит единственная ветка железнодорожного сообщения, которая используется для логистики: подвоза любых припасов, начиная от боеприпасов и заканчивая элементарно водой и медикаментами. Иных железнодорожных путей по свежеоккупированным территориям материковой Украины не существует. Поэтому я бы ожидал повторения атак, потому что [исходя из логики СБУ] железнодорожное полотно нужно повредить.