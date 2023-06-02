Пригожин обидел кадыровцев

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин повздорил с соратниками главы Чечни Рамзана Кадырова. Фраза Пригожина о том, что перед чеченским подразделением «Ахмат» не ставили задачи «освободить» всю ДНР, разозлила кадыровцев, и они предложили ему разобраться по-мужски. Им ответили члены «Вагнера»: они сказали, что готовы отстаивать честь своего руководителя «до последней капли крови». «Холод» рассказывает об этом конфликте.

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Поводом для публичной перепалки между Пригожиным и сторонниками Кадырова стало неосторожное высказывание главы ЧВК «Вагнер». Отвечая на вопрос, способно ли чеченское спецподразделение «освободить» самопровозглашенную ДНР, Пригожин сказал: «Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить».

Незадолго до этого Рамзан Кадыров сообщил, что «Ахмат» передислоцируется в ДНР, несмотря на возможное контрнаступление ВСУ. «Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. <...> Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений “Ахмат”. Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Что ответили кадыровцы?

Первым — и сразу жестко — высказался депутат Госдумы и ближайший соратник Кадырова Адам Делимханов. «Подразделение “Ахмат”, как всегда, выполняет все те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно», — сказал Делимханов на видео, обращаясь к Пригожину. Он назвал Пригожина «блогером» и призвал перестать «болтать, кричать, орать» о проблемах с боеприпасами и решить вопрос «лицом к лицу». По словам Делимханова, сейчас «Ахмат» находится в Марьинке и решает «самую сложную задачу на всем Донецком направлении». «Рамзан Ахматович относился [к тебе] с уважением, мы всегда помогали не только здесь, но и в любом месте, виделись, обсуждали любые проблемы. Тебе как никому другому это понятно», — завершил свою речь Делимханов.

На комментарий Пригожина отреагировал и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, комментарий был бы не так важен, если бы не отношение Кадырова к Пригожину: «На протяжении всего периода СВО Рамзан Ахматович лично мне говорил, что нужно поддерживать ЧВК “Вагнер” и что Евгений Пригожин его брат. <...> Но это нельзя отнести к Евгению Пригожину. Не замечал, чтобы это отношение было взаимным». «Спецназ “Ахмат” в состоянии выполнить любую поставленную задачу. Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ “Ахмат” сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена», — написал Алаудинов.

В похожем ключе выступил и председатель парламента Чечни Магомед Даудов: «Женя, о задачах и возможностях спецназа “Ахмат” тебе не надо знать, об этом знает Верховный главнокомандующий ВС РФ, который ставит эти задачи. <...> В своих заявлениях ты всегда намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке. Мне непонятно, чего ты добиваешься. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тысяч бойцов». «Скинь свою локацию. В любое время, в любом месте, как мужчина мужчине выскажем друг другу то, что есть», — добавил Даудов.

А что Пригожин?

Пригожин, комментируя эти высказывания, сказал, что не видит в своих словах «ничего предосудительного». «Что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — сказал он.

Его поддержал командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. «Самолеты, вертолеты, РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Прим. “Холода”) от вас мы лично не получали. <...> Да. ЧВК “Вагнер” занимает первое место в строчке частных военных компаний, признана во всем мире», — написал он, отвечая на слова Даудова. «Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне», — добавил Уткин и отметил, что обращаться к Евгению Пригожину на «ты» и «Женя» — фамильярно.

Критику соратников Кадырова начали публиковать также телеграм-каналы, связанные с Пригожиным. «Подразделения “Ахмата” я рядом в атаках никогда не видел. Ни на Попасной (город в Северодонецком районе Луганской области. — Прим. “Холода”), чтобы они рядом с нами ходили. <...> Какие-то добробаты (добровольческие батальоны. — Прим. “Холода”) там лазили якобы, но, чтобы они ходили в атаки — я этого не видел», — говорилось в посте, опубликованном в канале «Разгрузка Вагнера». В том же канале сторонники Пригожина заявили, что «оскорбления руководителя касается их всех и принимаются как личное оскорбление»: «Готовы отстоять, как всегда, с оружием в руках и до последней капли крови, а готовы ли вы?».

А раньше Пригожин и Кадыров не конфликтовали?

До этого отношения между Пригожиным и Кадыровым были скорее уважительными. После того как Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» собирается уйти из Бахмута, Кадыров записал отдельное видео. «Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения, — сказал Кадыров. — Как-никак Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад вагнеровцев в освобождение городов Донбасса».

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В том же видео Кадыров назвал Пригожина «старшим братом», но раскритиковал за то, что он показал на видео убитых солдат и публично рассказал о нехватке вооружения. По его словам, проблемы с Минобороны были и у чеченских подразделений, но они, в отличие от Пригожина, «не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику».

Публичные конфликты у Пригожина возникали и раньше. Осенью 2022 года он просил прокуратуру проверить губернатора Петербурга Александра Беглова на госизмену. Через полгода он обратился в Следственный комитет и попросил завести на Беглова уже другое дело — об уничтожении объектов культурного наследия. Пригожин последовательно обвиняет Минобороны и лично министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в отсутствии снарядов для ЧВК.

Пригожин критиковал бизнесменов, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают Россию в войне с Украиной. Он предложил «включить рычаги тотального уничтожения этих людей» и начать «сталинские репрессии».