ЛГБТ+ люди в России продолжают сталкиваться с проблемами практически во всех сферах жизни, а война в Украине и принятие нового закона о «пропаганде ЛГБТ» еще больше усугубили гомофобные и трансфобные настроения в обществе. «Холод» изучил доклад инициативной группы «Выход» и правозащитного фонда «Сфера» о положении ЛГБТ+ людей в России в 2022 году.

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Исследование проводилось с 5 декабря 2022 года по 12 февраля 2023-го. В общей сложности авторы получили 6439 анкет. Средний возраст респондентов — 27,9 года. 61% из них — гомосексуальные персоны. Анкеты предлагалось заполнить в соцсетях «Выхода» и «Сферы» и на сайте квир-знакомств «Хорнет». Также они распространялись через таргетированную рекламу и социальных работников.

Экономическое положение

Четверть респондентов сказали, что им хватает денег только на еду и лекарства, а 5% — что не могут позволить себе даже этого.

5% из числа респондентов в 2022 году получали оплату за секс, эскорт, работу моделью в порнографии или вебкам-моделью. Среди них 25% — это трансгендерные люди. Многие респонденты сказали, что занимались секс-работой из-за тяжелого материального положения.

Некоторые из них рассказали, что секс-работа негативно повлияла на их психологическое и физическое состояние. «Я разрушен морально, физически и больше не вижу смысла жить, доверять людям, общаться с геями, би и тем более с гетеро, я ощущаю себя куском мяса, который испортится и будет выброшен на помойку. Денег, которые я зарабатываю, не хватает практически ни на что: ни помочь родителям, ни заявить людям, что я реализовался, ни устроиться куда-то. Я сожалею, что не выучился и не пошел работать в нормальное место, вебкам и эскорт меня убили», — сказал в анкете цисгендерный гомосексуальный мужчина из Башкортостана.

Дискриминация на работе или учебе

Почти половина респондентов (47%) искали в 2022 году новую работу, а каждый пятый сталкивался при этом с трудностями из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. Транслюди испытывали сложности при поиске работы или учебы вдвое чаще, чем другие ЛГБТ+ люди.

С давлением на работе или учебе столкнулись 27% участников исследования. Они чаще всего говорили о предвзятом отношении, гомофобных и трансфобных высказываниях и насмешках. Помимо этого, многие отметили, что их коллеги или однокурсники считают ЛГБТ+ людей психически нездоровыми. По словам участников исследования, им часто приходится скрывать свою ориентацию или гендерную идентичность на учебе или работе.

Гомосексуальная цисгендерная женщина из Петербурга рассказала, что ей запретили работать с детьми и заставили уволиться. По словам бисексуальной петербурженки, она потеряла работу из-за аутинга (разглашения о принадлежности человека к ЛГБТ+ без его согласия), поэтому теперь не рассматривает многие вакансии, которые ей были бы интересны.

«Одноклассники хоть меня и не избивают и не травят, но многие в открытую посмеиваются. Для них слова “либерал” или “гей” (кстати, они любят использовать гомофобные высказывания в отношении ЛГБТ+ персон) являются оскорблением, поэтому надо мной смеются еще и за мои “либеральные взгляды”​​», — сказал би/пансексуальный небинарный человек из Сахалинской области.

Дискриминация в медицине

Каждый пятый ЛГБТ+ человек, который обращался к врачам и раскрывал свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность на приеме, сталкивался с дискриминацией. Чаще всего медики допускали некорректные замечания и вопросы, но бывало, что людям просто отказывали в услугах.

«Гинеколог рекомендовала лечить миомы мужскими гормонами, членом и беременностью», — рассказал небинарный гомосексуальный человек из Приморья. По словам трансгендерного мужчины из Москвы, его отказывались принимать в поликлинике, когда он пытался записаться к эндокринологу: «Угрожали вызвать полицию, потому что я “пропагандирую”, потому что “такие, как я, запрещены в России”. <...> Мне было отказано, потому что якобы “система ОМС не включает в себя трансвеститов-извращенцев”».

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Гомосексуальный цисгендерный мужчина из Петербурга рассказал, что его отказался принимать стоматолог после того, как узнал о его ориентации и ВИЧ-положительном статусе.

«Я обращалась в государственную больницу к урологу на платный прием, но уролог, узнав о моей трансгендерности, отказал мне в лечении и попросил покинуть кабинет», — сказала гетеросексуальная трансгендерная женщина из Рязанской области.

Жилищные проблемы

Некоторые участники исследования сказали, что сталкиваются с бытовой гомофобией со стороны соседей (8%) или арендодателей (3%). Кроме того, часть респондентов (7%) испытывали трудности в поиске жилья: например, чтобы снять квартиру, им нужно было лгать о своей идентичности или семейном статусе.

«Отказ риелторского агентства в помощи с поиском жилья лесбийской паре. Несколько раз были отказы сдавать однокомнатную квартиру с двуспальной кроватью, так как подобные варианты лучше для гетеросексуальных пар», — рассказала гомосексуальная цисгендерная женщина из Нижегородской области.

«Соседи-парни по комнате в общежитии отказались жить вместе со мной, поэтому меня переселили в одиночную комнату. Также рассматривался вариант выселения из общежития», — сказал цисгендерный гомосексуальный мужчина из Татарстана.

Дискриминация ЛГБТ+ родителей

У 6% респондентов есть дети. Самой распространенной проблемой 19% из них назвали конфликты с другими родственниками ребенка из-за своей сексуальной ориентации и/или трансгендерности. Чаще других ЛГБТ+ людей с детьми проблемы возникают у трансгендерных родителей.

ЛГБТ+ родители зачастую вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию или трансгендерность из-за страха столкнуться с дискриминацией и буллингом в дошкольных и школьных учреждениях.

Гомосексуальный цисгендерный мужчина из Тверской области сказал, что бывшая жена из-за его ориентации не разрешает ему видеться с сыном. Би/пансексуальная цисгендерная женщина из Пензенской области сказала, что она вместе с партнеркой научила сына не рассказывать о семье: «Среди родителей одноклассников есть гомофобы, и нам страшно, что они узнают. Некоторые родственники запрещали общаться детям с нашим сыном из-за того, что у него две мамы».

«При общении с учителями и врачами моих детей я вынужден был продолжать говорить о себе в женском роде и скрывать трансгендерность, чтобы не подвергать детей опасности буллинга», — рассказал би/пансексуальный трансгендерный человек из Ленинградской области. По словам гомосексуальной трансгендерной женщины из Краснодарского края, после гибели ее жены в аварии органы опеки забрали у нее ребенка.

Насилие

Почти каждый третий участник исследования подвергался одному или нескольким видам насилия. Каждый пятый сталкивался с угрозами физического насилия.

«В 2022 году подвергся сексуальному домогательству со стороны цисгендерного мужчины: когда я был в баре, он схватил меня за руку и потащил в темный угол, начал лапать и сдирать с меня одежду. Я отмахнулся и убежал», — сказал гомосексуальный трансгендерный небинарный человек из Петербурга.

С тем или иным видом сексуализированного насилия из-за ориентации или гендерной идентичности в 2022 году сталкивались 8% опрошенных. «Меня напоил муж матери и пытался изнасиловать для того, чтобы “исправить мое лесбиянство”», — рассказала гомосексуальная цисгендерная женщина из Москвы.

С домашним насилием столкнулись 15% респондентов. «В день получения нового паспорта меня сильно избил папа, а приехавшие полицейские сказали: “Ты взрослая, терпи, никто с ним профилактические разговоры проводить не будет”», — сказала би/пансексуальная трансгендерная женщина из Самарской области.

Другие формы насилия, с которыми сталкивались ЛГБТ+ люди в 2022 году, — порча или кража имущества (6%), шантаж и вымогательства (13%).

Взаимодействие с правоохранительными органами

Чаще всего ЛГБТ+ люди не обращаются в полицию из-за страха и из-за того, что они не верят, что им помогут. 58% из тех, кто не был жертвой преступлений, сказали, что не будут обращаться в полицию, даже если станут жертвой.

Среди тех, кто столкнулся с гомофобными и/или трансфобными преступлениями в 2022 году, лишь 20% подали заявление в полицию. Из них на 47% оказывали давление полицейские. 13% сказали, что по их обращению велось следствие, 9% — что виновный был найден и привлечен к ответственности.

«В почтовом ящике я обнаружил записку с угрозами и обратился в полицию. Полицейские не приняли заявление и насмехались надо мной и моим парнем из-за того, что в записке было гомофобное оскорбление», — сказал гомосексуальный цисгендерный мужчина из Петербурга.

Как война в Украине повлияла на ЛГБТ+ людей

Более 80% опрошенных ЛГБТ+ людей почувствовали влияние войны на свою жизнь. 78% участников исследования сказали, что после 24 февраля 2022 года почувствовали себя в более уязвимом и небезопасном положении.

Как считают авторы доклада, с началом вторжения в Украину в России «усилилась гомофобная риторика представителей власти на волне новой конфронтации с Западом». Это привело к принятию нового закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» не только среди несовершеннолетних, но и среди людей всех возрастов (закон вступил в силу в декабре 2022 года).

39% респондентов сказали, что война спровоцировала гомофобные и/или трансфобные настроения в их ближайшем окружении и неприятие стали выражать именно родственники. «Отец раньше относительно спокойно воспринимал тему про ЛГБТ+ людей, слушал музыку, написанную геями, хорошо отзывался о них, сейчас же сильно агрессивно выражается. Когда его мысль заходит близко к этой теме, говорит, что их всех надо убивать и насиловать», — сказал би/пансексуальный небинарный человек из Подмосковья.

Треть опрошенных (32%) сказали, что из-за войны они не всегда могут купить необходимые им лекарства. «Цены выросли очень значительно. Из-за этого не всегда есть возможность вовремя приобрести лекарства, приходится делать перерывы в приеме гормональных препаратов», — сказала гетеросексуальная трансгендерная женщина из Рязанской области.

По словам 56% респондентов, на них так или иначе повлияла мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года. «После объявления мобилизации я был отправлен по документам в отпуск, чтобы работодателю не пришлось меня выдать. Каждый вечер ждали визита в дом полиции с военкомом, боялись из дома выходить, к месту жительства по прописке старались вообще не подходить. Выпили огромное количество антидепрессантов, алкоголя», — сказал гомосексуальный цисгендерный мужчина из Приморья. «Было намерение покончить с собой, чтобы избежать мобилизации», — сказала гомосексуальная трансгендерная женщина из Пермского края.

Около 16% респондентов были вынуждены уехать из России после начала войны, а 60% из них уехали после объявления мобилизации. Чаще всего ЛГБТ+ люди уезжали в страны ЕС (23%), Грузию (16%), Турцию (11%), Казахстан (9%) и Армению (8%).

Несмотря на отъезд, некоторые участники исследования столкнулись с гомофобией и трансфобией за границей. «Здесь [в Израиле] я столкнулась с гомофобией от людей, которые так же, как и я, покинули Россию», — сказала гомосексуальная цисгендерная женщина из Москвы. «Гомофобия среди граждан Армении очень высокая, неконформный внешний вид может приводить к конфликтам и нападениям, трудности с доступом к гормональным препаратам, проблемы с арендой жилья», — сказал гомосексуальный трансгендерный мужчина из Ярославской области.