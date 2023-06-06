Украина обвалила эффективность российских ударов

Российские военные установили рекорд по количеству обстрелов Киева с начала войны: в мае украинская столица подверглась 17 атакам. Правда, эффективность этих ударов вызывает вопросы: украинские власти утверждают, что им удалось отразить почти 100% ударов по городу. Поставки западного вооружения Украине привели к падению точности российских обстрелов, однако это не останавливает Москву от наращивания ударов по Киеву. «Холод» разобрался, зачем Россия продолжает свои атаки, если Украина научилась успешно их отражать.

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Российские войска предпочитают бомбить украинскую столицу ночью. В мае в общей сложности российская сторона атаковала Киев 17 раз: 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 и 30 мая. 29-го числа удары по столице наносились дважды: сперва ночью, а спустя шесть часов еще и днем. Наиболее массированные атаки по Киеву пришлись на дни празднования победы во Второй мировой войне — 8 и 9 мая. Восьмого числа на столицу направили 35 дронов, девятого — около полутора десятков крылатых ракет, обе «высокоточные атаки», как утверждают украинские власти, удалось отразить полностью. В свою очередь, российское Минобороны утверждало, что поразило все цели.

Успешным для российских военных получился обстрел 16 мая: представители Минобороны заявили, что гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожили радиостанцию и пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Однако через два дня представитель Минобороны США Сабрина Сингх сказала, что в результате российского удара была повреждена одна система Patriot, но ущерб оказался несерьезным, и ЗРК отремонтировали.

Один из наиболее массированных ударов по Киеву российские войска нанесли в День города — 28 мая. Столичные власти сообщали, что система ПВО смогла сбить более 40 дронов, ВСУ утверждали, что в тот день Украину атаковали в общей сложности 54 дрона, 52 из которых удалось сбить. Украинские военные утверждают, что в ночь на 28 мая Россия выпустила рекордное число иранских дронов Shahed. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Последняя крупная атака Киева в мае состоялась 30-го числа. Украинские власти сообщили об одном погибшем и нескольких раненых. В этот же день выступил президент России Владимир Путин, который с гордостью сообщил, что в один из предыдущих дней российские войска ударили по штабу военной разведки Украины. Позднее в Z-каналах стали появляться фото и видео якобы последствий ударов по штабу. «Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — говорил Путин. По его же словам, украинская атака дронов в Москве и Подмосковье 30 мая стала ответом на удар по штабу. Тем не менее украинская сторона свою причастность к атаке дронами отрицает, хотя источники CNN утверждают, что у Киева целая сеть хорошо подготовленных агентов на территории России. Удары по штабу разведки в Киеве украинская сторона не подтверждала.

Если верить сообщениям ВСУ и украинских властей, то в мае ПВО удалось отразить 88% воздушных атак. Согласно подсчетам «Холода», из примерно 573 снарядов (дроны и ракеты), выпущенных по Украине, ВСУ удалось сбить около 502 штук. Более того, значительно сократились урон гражданской инфраструктуре и человеческие жертвы: в результате обстрелов Киева в мае погибли два человека. Опрошенные «Холодом» эксперты подтверждают падение эффективности российских обстрелов, однако о причинах продолжения атак мнения аналитиков разделились.

Зачем бомбить Киев?

В мае российские удары были направлены преимущественно на украинскую столицу — Россия атаковала Киев всем, что может долететь до города: дронами и ракетами. Эксперты связывают усиление атак с разными причинами: это может быть уже начавшееся или готовящееся контрнаступление Украины — таким образом российская армия хочет ослабить операцию, а также отвлечь внимание властей страны. Существует и еще одна версия: Россия активно атакует Киев, так как хочет вывести из строя американские системы ПВО Patriot.

Военный исследователь Кирилл Михайлов считает, что российская армия может пытаться истощить запасы украинских ракет ПВО, однако, по его словам, «сложно полагаться на то, что российское военное руководство поступает логично».

Исследователь предполагает, что у российской армии может быть и другая цель — удержать системы ПВО Украины глубоко в тылу и не допустить их размещения на фронте. «Для чего это нужно? Для того, чтобы ослабить прикрытие ПВО украинских механизированных соединений, когда они будут участвовать в контрнаступлении. Чем больше ПВО в Киеве, тем меньше его на фронте», — говорит он.

Военный аналитик ФБК Ян Матвеев также думает, что усиление российских атак на Киев может быть связано с установкой системы ПВО Patriot. «Российская армия пытается выявить ее и уничтожить. Во-первых, чтобы продолжать террор города, а во-вторых, чтобы громко заявить о “победе над Patriot”. Еще одна возможная причина — контрнаступление Украины. Своими ударами российские войска пытаются отвлечь внимание в том числе украинских властей», — уточняет он. Похожей точки зрения придерживается и приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера при Университете Тафтса в США Павел Лузин: по его мнению, Россия пытается сорвать подготовку украинского наступления.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорит, что контрнаступление ВСУ началось еще в первой декаде мая и россияне не могут его остановить. «Единственное место, где они могут приложить усилия в одной точке, — это столица, так как там живет несколько миллионов человек, правительство, и именно столица сейчас является точкой приложения усилий россиян, так как вывалить все по всей линии фронта они не могут. А вот по мирному населению и по правительственным кварталам — это единственный оставшийся у россиян рычаг давления», — считает он.

Лузин поддерживает эту точку зрения: он говорит, что российские атаки не были эффективны еще с прошлой осени. «Российская тактика ракетного террора нацелена на увеличение страданий гражданских людей и почти не затрагивает военные объекты. Такое преступное поведение, такой аморализм на уровне государства априори не может быть эффективным. Но на каждое действие есть противодействие, и Украина вооружилась, научилась с этими атаками бороться», — отмечает он.

Возможности российской армии в плане атак действительно достаточно ограничены в том числе количеством боеприпасов и дронов: их производство занимает время, а российские военные расходуют их достаточно быстро, говорит Кирилл Михайлов. При этом ракеты или беспилотники чаще всего если и повреждают, то или гражданские объекты, или военные, которые не имеют большого значения.

«Они могли бы пытаться поражать какие-то командные пункты и снабжение, но понятно, что это все очень мобильные штуки и для этого нужна хорошая разведка. У России же хорошей разведки просто нет. Все эти масштабные удары по военным объектам, которые мы наблюдаем в последние месяцы, это были в основном удары по советским складам. Там хранятся какие-нибудь авиационные боеприпасы, отработанное ракетное топливо. Это неприятно, но это не является основным оборудованием, которое сейчас используется», — объясняет он.

Михайлов считает, что россияне нерационально расходуют крылатые ракеты, если только конечная цель российской армии — это не истощить боеприпасы для ЗРК Patriot. Однако США планируют направить новые ракеты для этих комплексов; следовательно, еще какое-то время они у Украины будут. Ян Матвеев отмечает, что войска России уже больше года атакуют Украину одними и теми же боеприпасами — крылатыми ракетами Х-55, Х-101 и «Калибр», ракетами «Искандер» и С-300, а также дронами «Шахед», однако за это время украинские системы ПВО усилились и научились эффективно противостоять им.

Падение эффективности российских обстрелов во многом связано с поставками комплексов Patriot: ракеты комплекса позволили Украине сбить «несбиваемые» гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Успешное использование Patriot против «Кинжалов» подтверждали и в Вашингтоне. Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что нивелировать угрозы российских атак полностью Украине все еще не удалось. Все тем же «Кинжалам» удалось повредить один из двух комплексов Patriot, находящихся на вооружении Украины. Наконец, даже если дроны и ракеты успешно нейтрализуются, то их обломки — нет. По словам Романа Свитана, отраженные массовые атаки приводят к нескольким десяткам тонн железа, которые могут упасть на город.

Что дальше?

Россия расходует большое количество дефицитных боеприпасов, в то время как Украина вынуждена усиливать оборону столицы, частично снижая потенциал и успехи контрнаступления. При этом ВСУ точно так же сталкиваются с дефицитом боеприпасов, особенно для современных систем западного образца.

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«Это опять переходит в войну на истощение, — говорит Кирилл Михайлов, — у кого больше ракет и чья промышленность может быстрее перестраиваться. И россияне, как и в случае с наземной войной, надеются, что на этот раз у них все получится и что на этот раз ракеты раньше кончатся у Украины. Это единственное рациональное объяснение». Павел Лузин указывает, что атаки заставляют российскую армию тратить ресурсы, которые она с трудом может восполнить. Атаки на Киев вынудили российские войска потратить слишком много ракет, и теперь, по мнению эксперта, Москва вынуждена экономить.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорит, что напряженность, усиливающаяся из-за атак России на Киев, проявится во время наступления Украины. «Каждая капля украинской крови, каждая слезинка выльется в конце концов в тысячи тонн боеприпасов на головы российской армии. Поэтому в этом смысле россияне себе же делают хуже», — считает Свитан.

Снижение эффективности российских ударов, однако, не гарантирует отсутствия жертв среди мирного населения или сокращения обстрелов со стороны Москвы. С начала июня Россия уже трижды подвергла Киев обстрелам; в результате атаки 1 июня в столице погибли три человека — больше, чем за весь май.