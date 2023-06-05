«Деньги творят чудеса». СБУ создала на территории России диверсионную сеть, которая организует атаки с помощью полученных из Украины дронов — CNN

Службе безопасности Украины удалось создать на территории России сеть диверсионных ячеек, члены которых организуют атаки на объекты в российском тылу с помощью беспилотников, доставленных из Украины. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников и сотрудников спецслужб.

По данным телеканала, такие диверсионные группы состоят как из тренированных сотрудников украинской разведки, так и из проукраински настроенных россиян.

«Необходимо также учитывать, что речь идет про российские регионы, где вопрос выживания встает ежедневно. Поэтому деньги творят чудеса», — отметил собеседник CNN в разведке одной из стран Европы.

Источники телеканала полагают, что недавнюю атаку беспилотников на Кремль провели с территории России с помощью дронов, доставленных из Украины. CNN отмечает, что российско-украинская граница очень протяженная и плохо охраняется. Это дает контрабандистам возможность переправлять в страну даже грузы военного назначения.

Источники CNN в американской администрации не смогли с уверенностью сказать были ли недавние атаки на жилые районы Москвы и нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае также проведены с российской территории. При этом они заверили, что беспилотники американского производства в этих случаях.

В свою очередь, в СБУ пообещали раскрыть все подробности после победы Украины в войне.

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