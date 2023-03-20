Путин якобы посетил Мариуполь, а власти США снова начали депортировать россиян, сбежавших от мобилизации. Главные новости минувших выходных

В Кремле заявили, что Путин посетил оккупированный Мариуполь

Как утверждается, Владимир Путин прилетел в город на вертолете, а затем объехал несколько районов за рулем автомобиля.

«За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места», — говорится в сообщении Кремля.

Как пишут государственные СМИ, в ходе визита президента вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Путину о строительстве в Мариуполе новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медицинских учреждений.

«В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей зашел к ним домой», — утверждает пресс-служба Кремля. Судя по опубликованному позже видео, жители Мариуполя, которых «спонтанно» посетил Путин, оказались готовы к этому визиту — в квартире была раздвинута мебель, а президента ожидал празднично накрытый стол

РИА «Новости» также опубликовало видеозапись, на которой человек, похожий на президента Путина, ведет автомобиль по вечерним городским улицам, а затем сидит в концертном зале. Как поясняет агентство, Хуснуллин показал президенту филармонию.

В Кремле сообщили, что после визита в Мариуполь Путин отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте и заслушал доклады начальника генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Власти США, не афишируя этого, возобновили депортацию россиян, сбежавших от мобилизации

Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на адвокатов россиян. После начала войны в Украине американские власти перестали депортировать российских мужчин, попросивших политического убежища из-за мобилизации.

Теперь, по словам адвокатов, эта практика возобновилась. Так, на днях в Россию был неожиданно депортирован молодой человек, бежавший в США от мобилизации.

Об этом изданию рассказала адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо, которая представляла интересы россиянина в суде. По ее словам, миграционные власти США сочли, что угроза отправки на фронт не является основанием для предоставления убежища.

Среди клиентов Скарборо еще четверо россиян, бежавших от мобилизации. Теперь все они, по ее словам, опасаются депортации. Как отметила адвокат, все они прибыли в США через Мексику и подали прошения о предоставлении убежища. Скарборо подчеркнула, что на родине ее клиентов ожидает тюремное заключение или скорейшая отправка на фронт в Украину.

Решение приостановить депортацию россиян на родину администрация Байдена приняла вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года. Тогда американские власти прекратили депортировать людей в Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Венгрию, Молдову, Польшу, Словакию и Румынию.

Белый дом пока не подтвердил и не опроверг сообщения о возобновлении депортации просителей политического убежища в Россию.

В Москве полицейские провели рейды в барах Underdog и La Vergin, а затем сорвали презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко

В обоих случаях силовики не предъявили никаких документов, избивали посетителей, издевались над ними, угрожали им пытками электрошокером и сексуализированным насилием.

В случае с барами Underdog и La Vergin полицейские утверждали, что их визит связан с «финансированием ВСУ». В ходе рейда силовики приказали нанести на входные двери Z-символику, а затем заставляли задержанных посетителей в наручниках исполнять патриотические песни группы «Любэ».

В случае с презентацией комиксов Саши Скочиленко, обвиненной в распространении фейков об армии из-за антивоенных ценников, силовики ограничились избиениями и издевательствами, заставить задержанных петь они не смогли, так как не разобрались с тем, как включить аудиоколонку.

Позже все задержанные были отпущены без составления протоколов. А владельцы баров Underdog и La Vergin выпустили заявление, в котором извинились за рейд в том числе перед силовиками, «которым пришлось в нем участвовать». Позже один из рестораторов заявил, что больше не будет иметь никакого отношения к обоим заведениям.

В Москве мужчину арестовали на 14 суток после того, как случайный попутчик в метро увидел в его телефоне картинки, «дискредитирующие» армию

40-летнего Юрия Самойлова задержали прямо в метро и в тот же день признали виновным в распространении экстремистских материалов. Отбывать наказание мужчину отправили в спецприемник «Сахарово», и только оттуда он смог позвонить родным, чтобы рассказать, что с ним случилось.

«Новая газета Европа», ссылаясь на брата арестованного Николая Лунченкова, пишет, что один из пассажиров вызвал полицейских после того, как увидел в телефоне Самойлова картинки, «дискредитирующие российскую армию». Что это были за картинки — не уточняется.

Как пишет издание, спустя несколько станций к Самойлову подошли полицейские и увели его в отдел. Там силовики проверили телефон мужчины и составили протокол о распространении экстремистских материалов.

В свою очередь, «ОВД-Инфо» со слов матери Самойлова пишет, что мужчину «задержали в связи с антивоенными публикациями» и также сообщает, что на него кто-то донес.

Анна Нетребко отсудила у американской «Метрополитен-оперы» более 200 тысяч долларов за отмененные выступления

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на постановление суда. В 2022 году «Метрополитен-опера» отменила 13 выступлений российской оперной певицы после того, как она отказалась осудить Владимира Путина и войну в Украине.

Судья Говард Эдельман, вынося решение, отметил, что Нетребко является сторонницей Путина, но ее позиция не нарушает заключенный контракт. В то же время суд оштрафовал Нетребко на 30 тысяч долларов за «неуместные» высказывания, которые она сделала после начала войны в Украине.

При этом суд отказал певице в выплате еще 400 тысяч долларов компенсации за роли, о которых певица имела договоренность с театром, но не успела подписать контракт.

В начале марта прошлого года сотрудничество с российской оперной певицей прекратила также Баварская государственная опера. А спустя несколько недель после этого Нетребко все же выступила с осуждением войны в Украине и заявила, что она не сторонница Владимира Путина. После этого ее выступления отменил уже Новосибирский театр оперы и балета. А в начале 2023 года Нетребко попала в украинский санкционный список.

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