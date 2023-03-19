В Москве полиция сорвала презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении «фейков» об армии из-за антивоенных ценников 

В московском «Открытом пространстве» сотрудники полиции сорвали выставку комиксов художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении «фейков» об армии.

Писательница Маша Пушкина, которая участвовала в мероприятии онлайн, рассказала, что на презентацию пришли около 40 человек и она продолжалась около полутора часов прежде, чем в помещение ворвались полицейские.

«Восемь силовиков в полной экипировке и масках и положили всех, кто не успел убежать, лицом на пол», — написала она в своем телеграм-канале.

Презентация была посвящена трем комиксам Скочиленко — это «Книга о депрессии», «Заметки о депрессии» и «Что такое мания». Их издала группа поддержки арестованной художницы.

Сашу Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля. Ее обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из–за замены ценников в супермаркете на листовки, в которых говорилось о бомбежке школы искусств в Мариуполе. По этой статье ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Источники: «Байки Пушкиной», «Свободу Саше Скочиленко»

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