В Кремле сообщили, что Путин посетил оккупированный Мариуполь

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин якобы посетил Донбасс и, в частности, оккупированный Мариуполь.

Как утверждается, Путин прилетел в город на вертолете, а затем объехал несколько районов за рулем автомобиля.

«За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места», — говорится в сообщении Кремля.

Как пишут государственные СМИ, в ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Путину о строительстве в Мариуполе новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медицинских учреждений.

«В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей зашел к ним домой», — утверждает пресс-служба Кремля.

РИА «Новости» опубликовало видеозапись, на которой человек, похожий на президента Путина, ведет автомобиль по вечерним городским улицам, а затем сидит в концертном зале. Как поясняет агентство, Хуснуллин показал президенту филармонию.

В Кремле сообщили, что после визита в Мариуполь Путин отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте и заслушал доклады начальника генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Источник: Кремль, РИА «Новости»

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