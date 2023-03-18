Владельцы ресторанов Underdog и La Virgen прокомментировали полицейский рейд и извинились за него перед силовиками 

Адвокат Константин Ерохин опубликовал в своем телеграм-канале официальное заявление команды баров Underdog и La Virgen в связи с рейдом силовиков, в ходе которого полицейские сначала издевались над посетителями, а затем доставили некоторых из них, а также часть персонала в ОВД. Владельцы заведений извинились перед клиентами и полицейскими, которым «пришлось участвовать в данных мероприятиях».

В своем обращении Underdog и La Virgen написали, что сотрудникам и некоторым посетителям неизвестные угрожают в интернете, а также отметили, что они «боятся повторения рейда».

«Вчера было задержано более 40 человек, включая сотрудницу службы клининга и подростка. Весь персонал сейчас деморализован и напуган. Также посетителям и участникам проекта в интернете поступают многочисленные угрозы, которые мы оцениваем как реальные», — говорится в сообщении.

Также владельцы обоих баров объявили, что один из рестораторов должен перестать иметь отношение к этим заведениям.

«Мы не знаем, что конкретно мы должны делать сейчас, но очевидно, что один из участников проекта — Павел, должен его покинуть и перестать ассоциировать себя с ресторанами», — сообщили владельцы баров.

Кроме того, авторы обращения извинились.

«Мы также еще раз приносим всем свои извинения за события этих дней, в том числе всем правоохранителям, которым пришлось участвовать в данных мероприятиях из-за нас и тратить свое время», — заключили они.

Вечером 17 марта в столичные заведения Underdog и La Virgen пришла полиция. Силовики задержали несколько сотрудников и посетителей, объяснив, что рейд связан со «спонсированием ВСУ». МВД официально не комментировало произошедшее.

Один из работников Underdog рассказал «Медиазоне», что силовики заставляли посетителей петь патриотические песни и угрожали им электрошокерами. Позже «Агентство. Москва» опубликовало видео, на котором пятеро мужчин в наручниках поют песню Любэ, а один из силовиков говорит: «Вытягиваем, вытягиваем».

Кроме того, по словам сотрудника бара, людей с татуировками просили раздеться. Всего, как позже сообщил адвокат Константин Ерохин, силовики задержали 40-50 человек. Многих, по его словам, отпустили после проверок телеграм-чатов.

В начале июля 2022 года на странице бара La Virgen в инстаграме появился пост о проведении маркета виниловых пластинок. Там также сообщалось, что все пожертвования пойдут благотворительному объединению Kyiv Angels, которая помогает ВСУ и мирным жителям, пострадавшим от войны.

После того, как на этот пост обратили внимание провластные телеграм-каналы, в La Virgen заявили, что их аккаунт взломали, а вырученные с мероприятий деньги они всегда отправляли приюту «Твое собачье дело».

10 июля бар Underdog объявил о проведении акции в поддержку российского «Красного креста» и украинских беженцев, находящихся в России.

Источник: «Адвокат Ерохин», «Медиазона»

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