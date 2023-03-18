Российская оперная певица Анна Нетребко отсудила у американской «Метрополитен-оперы» более 200 тысяч долларов за отмененные выступления 

Суд в США обязал оперный театр в Нью-Йорке «Метрополитен-опера» выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов компенсации за выступления, отмененные в 2022 году. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на постановление суда.

В прошлом году «Метрополитен-опера» отменила 13 выступлений Нетребко после того, как она отказалась осудить Владимира Путина и войну в Украине. Судья Говард Эдельман, вынося решение, отметил, что Нетребко является сторонницей Путина, но ее позиция не нарушает заключенный контракт.

Анна Нетребко пыталась также добиться выплаты еще 400 тысяч долларов за роли, которые она обсуждала с руководством театра, но не заключила по ним контракт. В этом суд ей отказал.

В начале марта прошлого года сотрудничество с российской оперной певицей прекратила также Баварская государственная опера. А спустя несколько недель после этого Нетребко все же выступила с осуждением войны в Украине и заявила, что она не сторонница Владимира Путина. После этого ее выступления отменил уже Новосибирский театр оперы и балета. А в начале 2023 года Нетребко попала в украинский санкционный список.

Источники: The New York Times

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