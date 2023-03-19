Власти США, не афишируя этого, возобновили депортацию россиян, сбежавших от мобилизации — The Guardian

Власти США, не афишируя этого, возобновили депортацию на родину российских граждан, которые сбежали от объявленной в России мобилизации. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на адвокатов россиян.

После начала войны в Украине американские власти перестали депортировать российских мужчин, попросивших политического убежища из-за мобилизации.

Теперь, по словам адвокатов, эта практика возобновилась. Так, на днях в Россию был неожиданно депортирован молодой человек, бежавший в США от мобилизации.

Об этом изданию рассказала адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо, которая представляла интересы россиянина в суде. По ее словам, миграционные власти США сочли, что угроза отправки на фронт не является основанием для предоставления убежища.

Среди клиентов Скарборо еще четверо россиян, бежавших от мобилизации. Теперь все они, по ее словам, опасаются депортации. Как отметила адвокат, все они прибыли в США через Мексику и подали прошения о предоставлении убежища. Скарборо подчеркнула, что на родине ее клиентов ожидает тюремное заключение или скорейшая отправка на фронт в Украину.

Решение приостановить депортацию россиян на родину администрация Байдена приняла вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года. Тогда американские власти прекратили депортировать людей в Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Венгрию, Молдову, Польшу, Словакию и Румынию.

Белый дом пока не подтвердил и не опроверг сообщения о возобновлении депортации просителей политического убежища в Россию.

«Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Ice облегчает перемещение и вывоз неграждан коммерческими авиакомпаниями и чартерными рейсами в соответствии с необходимыми требованиями», — заявил на этой неделе представитель американских миграционных властей.

«ICE осуществляет выдворение в другие страны, включая Россию, в соответствии с правилами этих стран», — добавил он.

Источник: The Guardian

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