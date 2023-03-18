Пассажир в метро увидел у попутчика в телефоне картинки, «дискредитирующие армию», и донес на него в полицию. Мужчину задержали и арестовали на 14 суток

В Москве по статье о распространении экстремистских материалов арестовали 40-летнего Юрия Самойлова. Его задержали в столичном метро после того, как, предположительно, один из пассажиров увидел в телефоне Самойлова «дискредитирующие армию» картинки. Об этом пишут «Новая газета Европа» и «ОВД-Инфо».

По их данным, Самойлова задержали утром 17 марта, когда он ехал на работу. Через несколько часов Черемушкинский районный суд Москвы назначил ему в качестве наказания 14 суток ареста. Отбывать его мужчину отправили в спецприемник «Сахарово», где разрешили позвонить родным.

«Новая газета Европа», ссылаясь на брата арестованного Николая Лунченкова, пишет, что один из пассажиров вызвал полицейских после того, как увидел в телефоне Самойлова картинки, «дискредитирующие российскую армию». Что это были за картинки — не уточняется.

Как пишет издание, спустя несколько станций к Самойлову подошли полицейские и увели его в отдел. Там силовики проверили телефон мужчины и составили протокол о распространении экстремистских материалов.

В свою очередь «ОВД-Инфо» со слов матери Самойлова пишет, что мужчину «задержали в связи с антивоенными публикациями» и также сообщает, что на него кто-то донес.

Источники: «Новая газета Европа», «ОВД-Инфо», Черемушкинский суд

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