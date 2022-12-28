По версии составителей британского словаря Collins Dictionary, словом 2022 года стало permacrisis («пермакризис») — термин, который описывает жизнь в условиях политической нестабильности и отсутствия безопасности. Но в уходящем году, кроме плохих новостей, связанных с войной, мобилизацией и их последствиями, были и другие — менее тревожные и даже хорошие. «Холод» вспомнил некоторые из них.

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Хорошие новости для россиян прекращение уголовных дел и спасение животных

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Хованского

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Более полугода он сидел в СИЗО. В декабре 2021 года Хованскому изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя было пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, выходить из дома с 18:00 до 10:00, а также посещать массовые мероприятия.

20 июля суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении блогера за истечением срока давности. Запрет определенных действий тоже отменили.

Хованскому грозило до семи лет лишения свободы по обвинению в «публичном оправдании терроризма». Следствие утверждало, что в 2018 году Хованский исполнил во время трансляции на YouTube песню о теракте на Дубровке в 2002 году, в которой иронично одобрял действия террористов. Блогер утверждал, что действительно исполнил такую песню, но это было во время стрима в 2012 году.

Действия Хованского попадали под первую часть статьи 205.2, что считается преступлением средней тяжести: срок давности по нему — шесть лет. А следствие сначала квалифицировало действия Хованского по второй части статьи: это уже тяжелое преступление с большим сроком давности. Тем не менее защита смогла добиться пересмотра статьи для Хованского — так он вышел на свободу.

В Приморье спасли детеныша леопарда, потерявшего маму. На Урале — сняли с дерева кота, который просидел там больше недели

7 августа сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» нашли истощенного четырехмесячного детеныша дальневосточного леопарда, который потерял свою маму. Животное весило 4,5 килограмма — как некоторые домашние кошки. Маленького леопарда доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка. На его теле нашли небольшие раны, зараженные паразитами. Специалисты обработали их и поместили животное на карантин.

23 августа сотрудники нацпарка сообщили, что спасенный детеныш леопарда набрал здоровый вес в девять килограммов и его выпустили в просторный вольер.

В том же месяце на Урале спасли кота, который больше недели просидел на сосне в городе Камышлов. Все это время местные жители хотели, но не могли снять с дерева животное: кот с каждым днем забирался все выше. Тогда камышловцы позвонили зооспасателям.

Помочь вызвался спасатель животных из Екатеринбурга Евгений Зенков. Для этого он проехал почти 150 километров. «Котик камышового окраса сам буквально кинулся мне на руки, когда до него оставалось меньше метра. Вся операция не заняла и получаса», — рассказывал Зенков. После освобождения животное покормили и отвезли в ветклинику. Ему сделали капельницы, чтобы побороть тяжелое обезвоживание. Правда, о дальнейшей судьбе спасенного кота ничего неизвестно.

В Пензе признали незаконным возбуждение уголовного дела об уклонении от мобилизации. А жительница Иркутска отсудила у государства компенсацию за пытки

О первом уголовном деле за уклонение от мобилизации стало известно 5 октября: его возбудили в отношении 32-летнего Максима Моисеева. Его расследовал Зареченский межрайонный следственный отдел СК по Пензенской области. Моисеева собирались судить по статье 328 УК, которая применяется только к тем, кто уклоняется от срочной военной службы, хотя по закону мужчину не должны были призвать на нее. Моисеев отказался подписывать повестку, после чего его увезли в ИВС — там он провел 48 часов.

7 октября прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение этого дела, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Тогда дело отправили на проверку в Москву — там решение Пензенской прокуратуры оставили в силе. Главу СК Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за возбуждение дела, а Моисееву положена компенсация за проведенное в ИВС время.

В конце декабря 2022 года Марина Рузаева из Иркутска отсудила у МВД 500 тысяч рублей в качестве компенсации за пытки в отделе полиции. Еще в 2016 году Рузаеву пригласили посмотреть на фотографии подозреваемых, так как рядом с ее домом произошло убийство. Вместо опроса женщину приковали наручниками к лавке и пытали электрошокером, «выбивая» показания об убийстве. Пытавших полицейских тоже наказали: одного приговорили к четырем годам колонии, а его бывших подчиненных — к трем с половиной годам.

«Мемориал» получил Нобелевскую премию мира

7 октября Нобелевскую премию мира получило российское историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Оно существует с 1987 года и создавалось для исследования политических репрессий в СССР.

Белоруска Наталья Пинчук (жена лауреата Нобелевской премии 2022 года Алеся Беляцкого, который находится в минском СИЗО, россиянин Ян Рачинский (глава «Мемориала») и украинка Александра Матвейчук (руководитель «Центра гражданских свобод» ) на вручении Нобелевской премии мира в Осло. 10 декабря 2022 года. Фото: Paul Treadway / UPI / Shutterstock / Vida Press

Члены «Мемориала» обнаружили некоторые места массовых расстрелов и захоронений репрессированных, а также создали базу жертв политических репрессий советской эпохи, которая содержит более трех миллионов записей. С 2007 года в конце октября «Мемориал» проводит ежегодную акцию «Возвращение имен» в различных городах России: жители, сменяя друг друга, зачитывают имена своих земляков, которых безвинно расстреляли в СССР. Общество также стало соучредителем «Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий “Последний адрес”». Благодаря его деятельности на стенах домов, в которых жили репрессированные, устанавливаются мемориальные таблички с их именами, профессиями, датами рождения, ареста, расстрела и реабилитации.

В конце декабря 2021 года российские суды по иску прокуратуры ликвидировали «Международный Мемориал» и одноименный правозащитный центр. Генпрокуратура утверждала, что организация «спекулирует на теме репрессий, искажает историческую память и реабилитирует нацистских преступников и изменников родины».

Нобелевскую премию мира в этом году также получили основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод». Обе организации борются против нарушений прав человека в своих странах. Центр «Весна» помогает жертвам политических репрессий в Беларуси, а «Центр гражданских свобод» с начала войны документирует преступления, совершаемые российской армией, и репрессии на оккупированных территориях Украины.

Суд Махачкалы прекратил дело об «ЛГБТ-пропаганде»

21 декабря суд в Махачкале прекратил административное дело о «пропаганде» ЛГБТ. Кризисная группа «СК SOS» сообщала, что один из прохожих увидел мужчин с макияжем через окна, снял их на видео и опубликовал в соцсетях.

Мужчины на видео были моделями, которые выступали 18 декабря в махачкалинском бутике «Серый дом» на показе дизайнера Эльнары Аскеровой. По словам дизайнера, их образы были сценическими.

Монголия будет выдавать всем россиянам виды на жительство

30 декабря глава Иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр пообещал, что страна будет выдавать виды на жительство всем россиянам, подавшим заявление. Он отметил, что в Монголии существуют 56 категорий ВНЖ. Его могут выдавать, например, для трудоустройства, учебы или по семейным обстоятельствам.

После того как 21 сентября Путин объявил о мобилизации, в Монголию к началу октября въехали более шести тысяч россиян. 23 сентября экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал бурятов и представителей других нацменьшинств, проживающих в России, искать убежище от мобилизации в его стране, где монголы встретят россиян «с распростертыми объятиями и открытым сердцем».

В Ленобласти избавились от почти 400 свалок

С начала года в Ленобласти ликвидировали почти 400 незаконных свалок, рассказали в областном эконадзоре. Общий объем мусора на них составил более миллиона кубометров. Власти Ленинградской области также сообщили, что оштрафуют тех собственников земли, которые допустили на своих участках скопление мусора.

С ноября 2019 года на всей территории Ленобласти началась «мусорная реформа»: в каждом регионе назначили «мусорных операторов» — компании, которые будут заниматься вывозом и переработкой мусора (сжигание мусора тогда тоже признали переработкой). С того времени ликвидировали более 140 тысяч кубометров отходов, заявил глава региона Александр Дрозденко в августе 2022 года.

Хорошие новости для всего мира больше женщин у власти и космические открытия

Однополые пары на Кубе и в Словении теперь могут вступить в брак

Отношение властей Кубы к гомосексуальности за последние десятилетия изменилось: отчасти благодаря усилиям дочери бывшего лидера Рауля Кастро Мариэлы, которая возглавляет Кубинский национальный центр сексуального образования и была автором законопроектов о бесплатных операциях для трансгендерного перехода и однополых браках. Но еще в 1960-х и 1970-х годах на Кубе ЛГБТ-персон преследовали и отправляли на «перевоспитание» в трудовые лагеря.

Разрешить однополые браки на законодательном уровне власти планировали в 2019-м, когда принимали новую конституцию. Однако из-за сопротивления представителей церквей и консервативных групп от этой инициативы отказались.

25 сентября 2022-го в стране прошел референдум о принятии нового семейного кодекса. Кубинцы проголосовали за то, чтобы однополые пары могли вступать в брак и усыновлять детей. Правительство Кубы поддержало изменение закона и провело общенациональную кампанию, призывая людей одобрить его.

Ласаро Гонсалес, 52, и Адиэль Гонсалес, 32, сочетаются браком в Болондроне, Куба. 13 октября 2022 года. Фото: Adalberto Roque / AFP / Scanpix

В Словении однополые браки легализовали чуть позже — 28 октября, когда закон подписал президент страны. Вместе с этим у однополых пар появилась возможность усыновлять детей. Словения стала первой бывшей коммунистической страной в Восточной Европе, поддержавшей однополые браки.

Гепарды возвращаются в Индию, а ученые научились клонировать исчезающие виды животных

До второй половины ХХ века азиатские гепарды жили в Индии, но в 1952 году страна официально признала этот вид вымершим. После этого азиатские гепарды осталась только в Иране. Оттуда их хотели привезти в Индию (даже начались переговоры), но в 1979-м в Иране произошла Исламская революция — и от этих планов отказались.

Сейчас мировая популяция азиатских гепардов составляет всего 12 особей и может исчезнуть уже в ближайшие годы. Проект по восстановлению популяции гепардов в Индии готовили еще с 2009 года — теперь он должен способствовать восстановлению местной экосистемы.

16 сентября из Намибии в Индию доставили восемь африканских гепардов: три самца и пять самок. Так впервые за более чем 70 лет гепарды вернулись в Индию. Впрочем, некоторые специалисты критикуют проект за то, что вместо гепардов азиатского подвида, которые когда-то жили в Индии, в нем используются африканские.

Вскоре, 19 сентября, стало известно, что китайским ученым удалось впервые успешно клонировать арктического волка: Майя родилась 10 июня у суррогатной мамы-собаки породы бигль. Теперь она живет с ней в китайской лаборатории компании Sinogene. Позже Майю планируют перевезти в китайский парк арктической тематики Harbin Polarland, где посетители смогут на нее посмотреть.

По словам ученых, технология клонирования поможет в будущем сохранить вымирающие виды животных.

Голливудский актер поборол свои проблемы в личной жизни и вернулся на экраны — люди его поддержали

Брендан Фрейзер — актер, чья карьера пошла в гору в начале 1990-х. В 1992 году он сыграл главную роль в драме «Школьные узы», где с ним на одной съемочной площадке работали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. А когда в 1997-м в прокат вышел «Джордж из джунглей», к Фрейзеру пришла мировая популярность. В начале 2000-х он считался одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

После этого Фрейзеру пришлось многое пережить: травмы после съемок в фильмах без каскадера и последующее длительное лечение; домогательство со стороны Филипа Берка — президента Голливудской ассоциации иностранной прессы (той самой, что заведует премией «Золотой глобус») в 2003-м; развод с женой в 2007-м и выплата на ее содержание в 900 тысяч долларов в год в течение 10 лет, смерть матери в 2016-м и, как результат, кризис в карьере.

Особенно ударил по Фрейзеру бракоразводный процесс: выплаты бывшей жене были большие, а высокооплачиваемых ролей у него не было. После долгого молчания Фрейзер дал первое большое интервью в 2016 году, но на вопросы он реагировал необычно: как будто постоянно был чем-то отвлечен. Тогда Фрейзера высмеяли в интернете — даже стали делать мемы. Только в 2018 году Фрейзер поделился с фанатами причиной своего поведения на интервью (он совсем недавно тогда пережил смерть матери) и в соцсетях его поддержали. Любовь зрителей достигла пика после ролика 2021 года, где он общается с фанаткой и делится с ней переживаниями.

В декабре 2022 года вышел «Кит» Даррена Аронофски и Фрейзер наконец вернулся в большое кино: он сыграл почти 200-килограммового гея, прикованного к креслу-коляске. А 4 сентября на Венецианском фестивале после премьеры фильма «Кит» зрители поддержали Брендана Фрейзера шестиминутными овациями. Видео с актером, который не смог сдержать слез, завирусилось в интернете.

Как минимум четыре женщины заняли высокие государственные должности

Венгерский парламент — Государственное собрание — избрал нового президента 10 марта. Впервые в стране эту должность заняла женщина — 44-летняя Каталин Новак (правда, она представляет консервативную партию автократа Виктора Орбана). До того как стать президентом, она была министром по делам семьи.

Первая женщина-президент появилась и в Словении. Ею стала адвокат Наташа Пирц-Мусар, которая победила во втором туре президентских выборов 13 ноября. Она придерживается левоцентристских взглядов, а как адвокат занималась вопросами защиты частной жизни и свободного доступа к информации и работала с Меланией Трамп. С 2004 по 2014 Пирц-Мусар занимала пост омбудсмена по доступу к публичной информации.

Две женщины заняли высокие государственные должности и в Южной Америке. В Колумбии Франсия Маркес стала первой чернокожей женщиной вице-президентом — и это в принципе ее первая должность в политической карьере. В прошлом Маркес была домработницей и экоактивисткой. Общественной деятельностью она начала заниматься в 2013 году. В 2018 году Маркес наградили Премией Голдманов в области охраны окружающей среды.

После того как бывшему президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент, должность президента заняла бывшая вице-президент Дина Болуарте. Она стала первой женщиной-президентом Перу. Болуарте заявила, что свой пост она будет занимать до июля 2026 года — тогда должен закончиться срок Кастилью. К смене власти привел конфликт между Кастильо и парламентом, который контролируют его оппоненты — правые. Бывший президент бежал из дворца и пытался укрыться в посольстве Мексики, но был арестован.

Сделали два снимка космоса, которые поражают воображение

19 октября было опубликовано фото, которое сделал телескоп «Джеймс Уэбб» — на снимке запечатлено одно из самых красивых мест в космосе — «Столпы творения». Это небесный объект, который состоит из скопления газа и пыли. «Столпы» расположены в Туманности Орел, то есть зеркала «Уэбба» запечатлели объект, который находится за 6500 световых лет от Земли.

27 октября NASA опубликовали снимок, где «улыбается» Солнце. Пятна на светиле, похожие на улыбку и глаза, представляют собой корональные дыры. Из них в космос вырывается солнечный ветер.

Во Франции сказали «спасибо» служебным собакам. Способ выбрали необычный

В октябре во французском городе Сюип открыли мемориал собакам-героям. Они — партнеры по службе французских солдат и полицейских и уже более века помогают спасать людей. Памятник сделали в виде фигур солдата Первой мировой войны и его собаки, прижавшихся друг к другу.

В Сюипе находится крупнейший военный питомник в Европе, где тренируют собак для боевой службы: их обучают вынюхивать и преследовать потенциального врага, искать взрывчатые вещества и наркотики. Собак отправляют на пенсию, когда те больше не могут выполнять свои задачи, — они остаются либо со своими бывшими напарниками, либо им подбирают семьи с учетом их особенностей.