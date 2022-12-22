Внутренняя гомофобия — один из видов нетерпимости на почве сексуальной ориентации, направленный человеком на самого себя: он не принимает свои сексуальные предпочтения, считает их неправильными и пытается вписаться в общепринятую «норму», вредя этим не только себе, но и окружающим. По просьбе «Холода» психолог и гендерный исследователь объяснила, как работает внутренняя гомофобия, в чем она проявляется и что может помочь с ней справиться.

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Из-за нового закона о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» эксперт попросила сохранить ее анонимность, так как опасается за свою безопасность. Страх открыто обсуждать вопросы, связанные с ЛГБТ, — одно из негативных последствий запрета «гей-пропаганды». Редакция «Холода» не поддерживает гомофобию и дискриминирующие законы.

Что такое внутренняя гомофобия?

Внутренней гомофобией называют разные негативные эмоции и установки по отношению к самому себе и своей сексуальной ориентации, если она отличается от гетеросексуальной. Внутренней может быть не только гомофобия, но и лесбофобия, бифобия и не только — все, что связано с негетеросексуальными ориентациями.

Внешняя гомофобия, как правило, исходит из общества или каких-то социальных групп. Она может быть явной («Ты гей и не должен жить на этой земле») или скрытой («Я не против геев, но главное, чтобы мои дети их не видели»). Внутренняя же гомофобия — когда человек ощущает себя «неправильным». К примеру, самоцензура, когда партнера называют не бойфрендом, а «лучшим другом», или мысли в духе: «Да, я гей, но это противоестественно». Внутренняя гомофобия также может быть подкреплена религиозностью: «Я ничего не могу с собой сделать, но это грех».

Как формируется внутренняя гомофобия?

Причин для появления такой гомофобии очень много. На это влияет закрепление гомофобии на институциональном уровне: например, законы, которые дискриминируют людей из-за сексуальной ориентации и запрещают говорить о ней открыто. Внутренняя гомофобия может формироваться и из-за договоренностей в обществе. В таком случае ограничивающих законов может и не быть, но признаться в своей гомосексуальности все равно опасно, потому что «пацаны на районе не поймут». Само знание о том, что все настроены к тебе враждебно, наталкивает на мысли о собственной «неправильности».

Чем опасна внутренняя гомофобия?

Она может приводить к проблемам с ментальным здоровьем и снижению психологического благополучия, к депрессивным эпизодам и тревожности, когда человек все время боится, что его «раскроют». Нередко могут появляться и суицидальные мысли. Они особенно заметны у подростков, если им небезопасно говорить о себе, их не принимает общество и, следовательно, они ощущают себя «неправильными».

Негативным последствием можно считать и то, что некоторые пытаются «встроиться» в цисгетеро-нормативную матрицу. Из-за этого ЛГБТ-персоны вступают в гетероотношения, которых бы не было, если бы они принимали себя. Это может быть калечащим опытом.

Такой вид гомофобии иногда может вредить и окружающим, главным образом — людям из ЛГБТ-сообщества. Когда человек с внутренней гомофобией говорит, что однополые браки или парады не нужны, это может травмировать или демотивировать тех, кто считает иначе и нуждается в этих свободах.

Как распознать внутреннюю гомофобию?

Сделать это не всегда просто. Чтобы понять, есть ли внутренняя гомофобия у вас или ваших знакомых, можно воспользоваться опросом от ЛГБТ-психолога Марии Сабунаевой. В нем есть утверждения, с которыми можно согласиться или нет, — вот часть из них:

«Мне не нравится, как звучит слово “гей” или “лесбиянка”».

«Я думаю, что воспитание детей в однополой семье неполноценно, ведь ребенку обязательно нужны отец и мать».

«Я не ЛГБТ-персона. Я люблю совершенно конкретного человека, просто он оказался того же пола, что и я».

«Иногда я отказываюсь от ношения какой-либо одежды или прически из-за того, что окружающие могут “распознать” во мне ЛГБТ-человека».

«Я считаю, что быть гетеросексуалом гораздо лучше, чем геем, лесбиянкой, бисексуалом или бисексуалкой».

«Я считаю, что незачем афишировать однополые отношения».

Далее Сабунаева объясняет, что не так с каждым из этих утверждений и почему в их основе лежит фобия своей сексуальной ориентации. Например, последний пункт из списка выше говорит о страхе принятия себя. По ее мнению, само слово «афиширование» в данном случае является «пустышкой», потому что проявление чувств не может быть навязыванием своих идей и ценностей другим людям. «Чтобы выяснить, есть ли у вас предрассудки, спросите себя: “Мои требования к поведению однополых и разнополых партнеров одинаковы?”, “Можно ли гомосексуальной паре все то же самое, что гетеросексуальной?”».

О похожих признаках внутренней гомофобии говорят и зарубежные специалисты: о неприятии своей идентичности, по их мнению, могут сигнализировать попытки солгать самому себе или отрицать желание однополых отношений, стремление держать в тайне свои предпочтения, осуждение других ЛГБТ-людей и не только.

Как побороть внутреннюю гомофобию?

Помочь могут развитие чувствительности и внимания к своим потребностям, поиск и пребывание в безопасном пространстве, будь то друг, которому можно рассказать о себе, или небольшое коммьюнити, где вас поддержат и поймут. Может помочь и психолог, который не поддерживает дискриминацию. Путь к победе над внутренней гомофобией лежит в том, чтобы человек становился более открытым, правдивым и честным в отношении с самим собой.