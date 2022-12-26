Жительница Иркутска отсудила у государства полмиллиона рублей за пытки в полиции

Жительница Иркутска Марина Рузаева подала иск, в котором требовала от МВД один миллион рублей в качестве возмещения ущерба за пытки в отделе полиции.

В 2016 году рядом с домом Рузаевой произошло убийство. Полицейские считали, что она могла видеть преступника, и пригласили ее в отдел, чтобы посмотреть на фотографии подозреваемых.

Когда женщина приехала в полицию, ее приковали наручниками к лавке, надели на голову пакет и начали пытать с помощью электрошокера, требуя показаний о совершенном убийстве.

Позже медики диагностировали у женщины многочисленные ушибы головы и тела, а также электроожоги. В 2021 году суд приговорил одного из пытавших Рузаеву полицейских к четырем годам колонии, а его бывших подчиненных — к трем с половиной годам.

26 декабря суд в Иркутске частично удовлетворил иск Рузаевой о компенсации обязал МВД выплатить ей 500 тысяч рублей.

Источник: «7х7 — Горизонтальная Россия»

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