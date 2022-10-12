8 октября новым командующим российскими войсками в Украине назначили генерала Сергея Суровикина. Провоенные журналисты и публицисты отреагировали на это назначение с восторгом, а официальные СМИ сразу начали превращать командующего в публичную фигуру: 11 октября его поздравил с 56-летием Первый канал. По просьбе «Холода» историк Илья Венявкин, еще весной записавший подкаст про Суровикина, рассказывает, как работает, думает и воюет генерал, карьера которого началась с убийства протестующих против путча ГКЧП в августе 1991 года и продолжилась военными преступлениями в Чечне и Сирии.

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В начале октября, после того как российская армия оставила захваченный ранее Лиман, два важных голоса так называемой партии войны — президент Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин — выступили с резкой критикой российского военного командования. «Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил Пригожин, поддерживая экспрессивное заявление Кадырова. Российскую армию стало допустимо критиковать публично, и о недоработках генералов заговорили телеграм-каналы, депутаты и пропагандисты. Причиной всех военных неудач России в войне с Украиной они объявили российских военачальников — коррумпированных, безвольных и склонных к непотизму.

Следующим шагом, естественно, стали поиски настоящего русского полководца. В рамках знакомого всем со школы культурного мифа для того, чтобы исправить ошибки бездарного командования, в переломный момент на фронте должен появляться решительный и скупой на слова народный генерал — такой, какими были (по крайней мере в поп-мифологии) Кутузов и Жуков. В рамках этой мифологии у такого полководца должно быть еще одно важное качество: он ни в коем случае не должен критиковать властителя, чьи бездарные решения и привели к катастрофе, и таким образом не подрывать авторитет власти, а, наоборот, укреплять его. Властитель временно отступит в тень, чтобы дать полководцу переломить ход войны, а потом выйдет на сцену, чтобы принять триумф.

8 октября поиски завершились: Министерство обороны РФ объявило о создании новой должности «командующего Объединенной группировкой сил в районе СВО». Назначили на эту должность генерала Сергея Суровикина; 11 октября ему исполнилось 56 лет. И Кадыров, и Пригожин горячо приветствовали это назначение. «Это настоящий генерал и воин: опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего», — заявил президент Чечни. «Он был рожден, чтобы верно служить Родине, — добавил Пригожин. — Это не красивые мундиры и цацки нацепить».

Еще один влиятельный «ястреб», военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, написал, что именно при Суровикине войска несут наименьшие потери и всегда достигают поставленных целей. Другие СМИ подхватили цитату из написанной еще в июле заметки Баранца: «​​Со времен Сирии коллеги называют его “генерал Армагеддон”».

Что нам известно о Суровикине и как его назначение может изменить характер войны в Украине?

Герой России

8 декабря 2017 года Сергей Суровикин получил звание Героя России с официальной формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике». Приняв награду из рук Владимира Путина, он сказал: «Мы готовы выполнить любую поставленную вами задачу». Кажется, что это — самое важное, что нужно знать о генерале. На протяжении всей своей карьеры он отдельно подчеркивал, что нет такого приказа, на выполнение которого он бы не согласился, и нет таких средств, которыми он бы не решился воспользоваться.

Впервые имя Суровикина стало известно публике в 1991 году — тогда он был еще капитаном. В ночь на 21 августа, когда центр Москвы был охвачен протестами против ГКЧП, колонна из 20 БМП под руководством Суровикина въехала в Москву, чтобы по приказу путчистов выставить комендантские посты на Садовом кольце. Когда колонна оказалась в тоннеле под Калининским проспектом, ее попытались остановить протестующие, думающие, что военные собираются штурмовать Белый дом (там в тот момент находился президент России Борис Ельцин и его сторонники). Суровикин приказал экипажам закрыть люки и продолжать выполнять задачу. В результате паники и хаотичной стрельбы в тоннеле погибли три человека — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.

В рамках расследования августовских событий Суровикин и другие командиры дали письменное объяснение, в котором говорили о том, что колонну атаковала разъяренная пьяная толпа, а неизвестные раздавали гражданским ящики с водкой. Жертв со стороны гражданского населения они не заметили. В результате проверки осужден Суровикин не был. А сегодня, 20 лет спустя, Евгений Пригожин и вовсе представляет этот поступок как подвиг: «Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной».

24 августа Комарь, Кричевский и Усов посмертно стали Героями СССР, а через год первыми в истории новой страны получили медали «Защитнику свободной России». Таким образом, Сергей Суровикин — герой России, который имеет прямое отношение к убийству трех героев СССР.

Комдив из Ханкалы

Российская армия похожа на черный ящик, из которого почти не просачивается информация о военных руководителях. Однако про Суровикина информации не так мало — причем не только официальной. Про него даже пишут песни: полковник милиции и автор русского шансона Владимир Слепак посвятил генералу балладу «Комдив» (судя по всему, написана она когда-то в 2000-х). В ней Суровикин противопоставлен блатным чиновникам, которые не воюют в Чечне, а отсиживаются в Барвихе.

Публичные выступления Суровикина во время второй чеченской кампании полностью поддерживали этот образ. В феврале 2005 года он в качестве командующего 42-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказывал прессе об операции по поиску боевиков, которые убили девятерых бойцов разведгруппы дивизии. «За каждого погибшего солдата мы уничтожим троих боевиков — это наш специальный счет», — заявил Суровикин, не объяснив, каким образом боевиков будут отличать от обычных чеченцев. Вскоре вышло расследование «Новой газеты», из которого следовало, что с большой вероятностью никаких боевиков не было, а российские военнослужащие были пьяны и погибли из-за того, что кто-то из них выстрелил внутри помещения из гранатомета.

Несколько недель спустя Суровикин дал интервью газете «Красная звезда» и подробно рассказал о том, что именно мешает ему воевать в Чечне. Основным препятствием оказались не боевики, а правовые нормы и правозащитники. «К примеру, командир спецназа получил информацию, что по такой-то дороге сегодня должен проследовать полевой командир, — объяснял комдив. — Выставляется засада. Едет машина. Военнослужащие видят, что в ней, кроме бандита, еще есть женщина с ребенком. Конечно, никто по такой машине огонь открывать не станет. Но война есть война. И порой спецназу трудно различить, есть ли кто-то еще в салоне, кроме бандита. Бывает, что открывают огонь, и тут же на офицера надевают наручники, возбуждают уголовное дело».

Еще через месяц подчиненные Суровикина продемонстрировали, как можно действовать без оглядки на любые правовые нормы. Согласно отчетам правозащитников, 4 июня 2005 года военнослужащие батальона «Восток» 42-й мотострелковой дивизии провели карательную операцию в станице Бороздиновская: «Вооруженные люди в серой милицейской и камуфляжной форме врывались в дома и заставляли всех мужчин садиться в машины. Их свозили к местной школе, приказывали лечь на землю лицом вниз, заворачивали на головы одежду. Всех, включая пожилых людей, подростков и инвалидов, избивали ногами и прикладами автоматов».

В станице Бороздиновской большинство население составляли аварцы. Руководители батальона «Восток» заподозрили их в помощи «сепаратистам» и решили показательно наказать. Во время карательной операции служащие батальона сожгли в станице четыре дома, убили 77-летнего Магомаза Магомазова, 87 человек подвергли пыткам и унижениям, а еще 11 мужчин увели в неизвестном направлении. Вскоре после этого большинство жителей станицы приняло решение бежать в Дагестан.

Официальное расследование ни к чему не привело, а сам Суровикин отрицал случившееся: «Разговоры о похищении батальоном “Восток” жителей Бороздиновской не имеют под собой никакой почвы и направлены на то, чтобы раскачать политическую ситуацию». В 2021 году ЕСПЧ признал, что в Бороздиновской российские власти нарушили целый ряд статей конвенции по правам человека.

Генерал Армагеддон

То, что Суровикин готов выполнять приказы, не считаясь с жертвами среди гражданского населения, проявилось с еще большей отчетливостью, после того как в октябре 2017 года его назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. В тот момент Суровикин возглавлял группировку российских войск в Сирии. Показательно, что, будучи общевойсковым генералом, он не имел профильного опыта, связанного с ВКС, зато отличился тем, что не стеснялся в использовании ракетных ударов по гражданской инфраструктуре.

На протяжении всей операции в Сирии Human Rights Watch фиксировала ракетные удары по медицинским объектам, школам, рынкам, лагерям вынужденных переселенцев, стадионам и офисам. «Ни в одном изученном эпизоде в районах, подвергшихся ударам, не было обнаружено каких-либо военных целей. Все эти районы были вдалеке от активных боевых действий. По всей видимости, удары наносились сознательно, чтобы посеять панику среди жителей и заставить их уйти и тем самым облегчить правительству возвращение этой территории под свой контроль», — говорится в докладе 2020 года. Важно, что характер российских неизбирательных ударов по гражданскому населению существенно не менялся, вне зависимости от имени конкретного командующего группировкой. Никакой ответственности ни Суровикин (он руководил российскими войсками в Сирии сначала в 2017, а потом в 2019 году), ни другие российские генералы за эти действия не понесли, потому что вето России в Совете безопасности ООН не позволило передать материалы правозащитников Международному уголовному суду.

Фото: AP / Scanpix / LETA

Сам Суровикин в своих публичных выступлениях никаких жертв среди мирного населения не замечал и пользовался уже привычной сегодня расчеловечивающей риторикой: «Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники». Можно предположить, что этой же тактики он и будет придерживаться в войне в Украине.

Более того, несмотря на то что сейчас провоенные телеграм-каналы представляют назначение Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой в Украине как что-то радикально новое, Суровикин уже давно принимает решения на этой войне. Еще в марте украинская прокуратура возбудила уголовное дело против российского военного руководства вообще — и Суровикина в частности из-за того, что он отдавал приказы о ракетно-бомбовых ударах по гражданским объектам. Неизвестно, распоряжался ли лично Суровикин запускать ракеты в торговый центр в Кременчуге, вокзал в Краматорске, ТЭЦ и ТЭС в Донецкой и Харьковской областях. Но за удары, которые Россия нанесла 10 октября так называемым высокоточным оружием по Киеву, Днепру, Запорожью, Одессе, Львову, Сумам, Кривому Рогу, он точно несет ответственность.

Сейчас тяжело предсказать, насколько сильно решения Суровикина смогут повлиять на ход войны, но настоящая катастрофа уже случилась много лет назад. У руководства вооруженных сил России стоят люди, которые не считают проблемой никакие жертвы среди мирного населения и не подвергают сомнению никакие приказы, насколько бы преступными они ни были.

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