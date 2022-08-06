А что с нее взять, она же женщина

«Наши защитники отправили знаковую сволочь петь с Кобзоном. Гори в аду, мраZота», — так советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал смерть полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, известной по позывному «Корса». 3 августа стало известно, что она погибла во время обстрела, и ей посмертно дали звание Героя самопровозглашенной ДНР, а на следующий день — Героя Российской Федерации. «Холод» рассказывает, кто такая «Корса» и почему ей дали эти звания.

«Я не могу думать на украинском»

Ольга Качура родилась в Донецке в 1970 году в семье потомственных военных: как она рассказывала в интервью для Федерального агентства новостей, среди ее близких родственников 12 поколений военнослужащих, поэтому вопрос о выборе профессии для нее не стоял. «Все родились и выросли в армии», — говорила она в интервью в 2015 году. Хоть ее мать думала, что Ольга станет врачом, та пошла по стопам мужчин своей семьи и окончила военную кафедру Донецкого политехнического института по специальности «разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

С 1995-го Качура занимала разные должности в МВД Украины — от следователя до начальника штаба Кировского райотдела донецкой милиции. «Папа через год узнал, что я хожу в погонах, для него я целый год работала бухгалтером», — вспоминала Ольга в интервью RT. По ее словам, в 2000-х годах милиция изменилась, в нее пришли новые сотрудники, которым деньги были важнее «не запятнанных рук», поэтому в 2011 году она уволилась. По словам бывшего начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина, который впоследствии стал замруководителя Национальной полиции Украины, бывшие коллеги характеризуют Качуру как «редкостную тварь» и «любительницу спиртного».

После увольнения она три года работала в службе безопасности одного из донецких банков. На фоне референдума о присоединении Крыма к России весной 2014 года в юго-восточных регионах Украины начали протестовать против новой власти и выступать за аналогичный референдум. Ольга поддержала протест: «Я изначально русская, я не могу думать на украинском языке и не могу жить, когда меня к чему-то принуждают. Когда бушевал Майдан, мы ждали, чем это закончится, а в результате голову поднял фашизм, эту гидру надо сжигать полностью».

Обстрелы по праздникам

В начале апреля 2014 года в Славяногорске Донецкой области Ольга Качура «попросила взаймы» восемь машин у украинских вооруженных сил и приняла около 50 человек в Дружковскую роту ополчения. Позже эта рота станет основой для ее будущего дивизиона Качуры. По ее словам, в июне 2014 года у них «появились» первые установки «Град», а в июле реактивный дивизион под руководством Качуры зашел в Горловку и с тех пор оставался там.

Как пишет «Коммерсантъ», Качура «стояла у истоков» Народной милиции ДНР, служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР, воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Во время боев она была несколько раз ранена, контужена. По данным украинской службы безопасности, Ольга прошла специальную военную подготовку в России, но не уточняется, когда именно.

Она была уверена: «Я не воюю с Украиной, я воюю с фашизмом. У меня масса друзей, которые проживают на Западной Украине, но я не с ними воюю. Я воюю с тем мировоззрением, которое им насаждает Запад».

Дивизион Качуры участвовал в обороне Горловки и наступлении на Дебальцево и Зыряновку. По ее словам, одна из его задач — делать расчеты, чтобы попасть в цель, исходя из данных оптической и акустической разведок. В интервью 2015 года Ольга говорила, что они «смотрят», чтобы не пострадало мирное население, даже если речь идет о скоплении военной техники в этом месте, и [наоборот] это Украина целенаправленно уничтожает население Донбасса, чтобы заставить «встать на колени» его жителей.

Украинская же служба безопасности утверждала, что, когда Качура непосредственно руководила обстрелами позиций ВСУ Украины возле Иловайска, Дебальцево и Донецка, массово гибли мирные люди. В 2017 году, например, информационное агентство «Вчасно» рассказывало, что дивизион Качуры обстрелял жилые района поселка Новолуганское и погибло восемь мирных жителей. Издание цитирует волонтера Романа Доника: «Ее фишка — обстрелы населенных пунктов, возле которых есть позиции наших войск, перед и во время праздников. Особенно религиозных праздников».

В декабре 2021 года суд украинского города Черновцы заочно приговорил Ольгу Качуру к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической группе или террористической организации.

Уже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Качура о своей работе говорила так: «Честно сказать, я не знаю, по каким целям я стреляю».

«Получите, мужики»

Позывной «Корса» стал Ольге второй фамилией. В переводе с итальянского это значит «состязание на скорость», «гонка». «Попробуйте догоните», — шутила она. В подчинении «Корсы», как она утверждает, было 140 военных от 18 до 60 лет, многие молодые люди до этого не служили в армии. Она была единственной женщиной в Донбассе, которая командовала реактивным артиллерийским дивизионом. В России таких, как она, к слову, нет.

В свободное время Качура занималась пауэрлифтингом, она даже возглавляла соответствующую федерацию Горловки и была почетным гражданином города. Она считала, что все равно должна выглядеть идеально: «Я не имею права плохо выглядеть, выходя к подчиненным. Даже на кухне женщина должна быть в чистом фартуке». Подчиненные называли «Корсу» мамой, отзывались о ней как об очень справедливом руководителе.

Как рассказывала Ольга, на вопрос пола она не обращала внимания еще с 19 лет и считала «издержками» половые признаки, потому что можно быть биологическим мужчиной и «носить юбку», а можно быть биологически женщиной с мужским характером». «В начале карьеры больше 20 лет назад я услышала фразу “А что с нее взять, она же женщина” и подумала: “Ах так? Ну нате, получите, мужики”. И уже больше 20 лет я доказываю, что женщины способны и могут быть даже где-то большими профессионалами, чем мужчины», — рассказывала «Корса».

«Война, война и война»

18-19 января дивизион «Корсы» вышел в некий «район сосредоточения». Вечером 23 февраля — получил задачу «прибыть в определенный населенный пункт» и «приступить к выполнению задачи по предназначению». Как рассказывала Ольга Качура, первая цель дивизиона и ее поражение датируются 6 утра 24 февраля. Она говорила: «Уверенность, что Украина изменит свое отношение к ДНР, пропала: война, война и война».

ЛНР и ДНР она называла Новороссией и не понимала разделения на две отдельные республики. Будущее родного региона она видела так: «В конце концов [война] должна была произойти годом раньше, годом позже, потому что это позволит нам стать признанными и присоединиться к России. Я не политик, но факт в том, что сбывается мечта народа Новороссии».

Свою личную жизнь «после победы» она представляла мирно: уйти на пенсию, окончить Донецкую аграрную академию, разводить коров и «производить натурпродукт». Ольга Качура была замужем, у нее двое детей: дочь и приемный сын. В июле 2022 года «Корса» рассказывала, что ее дочь отслужила четыре года, а сын планирует пойти в армию, когда ему исполнится 18 лет.

3 августа Горловку обстреляли ВСУ, по словам мэра города Ивана Приходько, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка-Ясиноватая. В машине, кроме «Корсы» находилось еще трое человек: один тоже погиб, двое получили тяжелые ранения. В тот же день глава ДНР присвоил Качуре звание Героя республики посмертно, а на следующий день Владимир Путин подписал указ о присвоении «Корсе» звание Героя Российской Федерации за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».