Российская армия совершала раньше военные преступления?

Свидетельства о массовых убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и других населенных пунктах Украины говорят о том, что в зверствах виновны солдаты и офицеры российской армии. Пока вскрываются все новые факты о трагедиях в Украине, «Холод» вспоминает два эпизода чеченских войн, которые имели все признаки военных преступлений.

«Зачистка» в Самашках 7–8 апреля 1995 года

Фото из доклада правозащитного центра «Мемориал» о спецоперации в селе Самашки

В ходе Первой чеченской войны служащие внутренних войск МВД (Софринская бригада), Московский и Подмосковный ОМОН, а также Оренбургский СОБР проводили «зачистку» в селе Самашки.

6 апреля офицеры МВД встретились со старейшинами Самашек и выдвинули ультиматум: до 07:00 7 апреля сдать 264 автомата, 2 пулемета и одну БМП, а также беспрепятственно пропустить части Внутренних войск в село. Представители Самашек настаивали на том, что у них нет такого количества оружия. Заместитель командующего силами МВД в Чечне, генерал-лейтенант Анатолий Антонов отказался уменьшить требования, но согласился отодвинуть срок ультиматума на два часа. Однако уже в ночь на 7 апреля войска начали обстрел окрестностей села.

По данным центра «Мемориал», в результате операции погибли по меньшей мере 103 жителя Самашек. Первыми жертвами были мирные люди, которые выходили из села за 15–20 минут до истечения срока ультиматума и попали под минометный и артиллерийский обстрел. Другая причина гибели жителей — пулеметные и автоматные очереди, выпущенные с бронетехники, вошедшей в Самашки. Кроме того, 30 мужчин силовики расстреляли либо после издевательств, либо сразу на месте — в домах или дворах. «Зачистка» также сопровождалась избиениями задержанных, грабежами и поджогами домов.

Генералы Внутренних войск МВД утверждали, что в селе находился «Абхазский батальон» под командованием Шамиля Басаева и что сопротивление федеральным силам оказали более 300 боевиков.

«Мемориал» опросил жителей Самашек, членов отрядов сельского ополчения и боевиков «Абхазского батальона». Центр назвал утверждения МВД «весьма сомнительными» и сообщил, что они противоречат показаниям всех опрошенных.

По словам большинства жителей Самашек, в селе не вели боевых действий против российских военнослужащих. В то же время часть жителей сообщила, что небольшие группы ополченцев какое-то время оказывали войскам сопротивление. Сами ополченцы оценили свои силы в 20-40 человек. Они рассказали, что совершили несколько нападений, сожгли один танк и отступили: «Конечно, ночью [с 7 на 8 апреля] это был не бой, а такой акт отчаяния. Мы не могли такой горсткой ребят ни окружить их, ни уничтожить».

Массовый расстрел в Новых Алдах 5 февраля 2000 года

Кадрый из документального фильма «АЛДЫ. Без срока давности»

Во время Второй чеченской войны российские силовики проводили «зачистку» поселка Новые Алды, расположенного на окраине Грозного. В ходе спецоперации бойцы Санкт-Петербургского и Рязанского ОМОНа расстреляли десятки мирных жителей.

По словам алдынцев, впоследствии они захоронили 82 погибших. Правозащитный центр «Мемориал» задокументировал убийство 56 человек. По данным Human Rights Watch, в поселке погибли по меньшей мере 60 жителей. «Массовые убийства в Алды, совершенные федеральными силами, вне всякого сомнения составляют военное преступление», — говорилось в докладе организации. В нем правозащитники также привели рассказы алдынцев об изнасилованиях, грабежах и поджогах.

В фильме «Алды. Без срока давности» жители рассказали, что силовики требовали у них деньги, снимали с женщин украшения и вырывали у мертвых золотые зубы. В течение нескольких дней бойцы увозили награбленное на камазах, а опустошенные дома поджигали. Кроме того, по словам выживших, некоторых людей сожгли заживо.

Свидетели расстрела также вспоминали, что разные подразделения вели себя в Новых Алдах по-разному. Силовики, «зачищавшие» северную часть поселка, убивали местных жителей. Те, кто зашел с юга, грабили дома, крайне грубо обращались с населением, но убийств не совершали.

5 марта 2000 года прокуратура Грозного возбудила уголовное дело о массовом расстреле. Она установила, бойцы каких подразделений совершали преступления, но к ответственности так никого и не привлекли. Через несколько лет Европейский суд по правам человека вынес постановления по двум делам об убийстве 16 алдынцев. В обоих случаях ЕСПЧ признал, что власти России не провели эффективного и надлежащего расследования, и присудил компенсации родственникам погибших.