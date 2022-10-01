Российские военные покинули Лиман. Вчера Пушилин говорил, что город «в полукольце», сегодня Кадыров обвиняет в его потере генерал-полковника Лапина

Из-за «создания угрозы окружения» российские войска ушли из Красного Лимана «на более выгодные рубежи», сообщили в Минобороны России.

Сразу же после заявления Минобороны глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил потере Лимана генерал-полковника Александра Лапина. По его словам, Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

«Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал Кадыров.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области и окружили российских военнослужащих на этом направлении. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь опубликовал видео, на котором украинские военные устанавливают флаг на въезде в город.

«Это будет Украина», — сказал один из участников видео.

Глава проукраинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил что военнослужащие, зажатые в Лимане, попросили у командования разрешения отойти из города, но им отказали. Гайдай также рассказал, что выйти из населенного пункта у российской стороны уже не получится, военнослужащие отрезаны от линий снабжения.

«Группировка из пяти тысяч рашистов имеет три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем вместе погибнуть или сдаться», — написал он.

Накануне глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин написал, что российская армия «не в полной мере» контролирует населенные пункты Ямполь и Дробышево.

«По Красному Лиману новости тревожные. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом», — сообщил Пушилин.

Лиман стал первым городом в Донецкой области, освобожденным ВСУ после того, как Россия объявила об аннексии региона.

Источник: РИА «Новости», Рамзан Кадыров, «Суспильне», Сергей Гайдай, Денис Пушилин

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