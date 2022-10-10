Сегодня утром российские военные обстреляли большинство областей Украины.Первые удары по украинским городам были зафиксированы около семи утра по московскому времени. Периодически воздушная тревога звучит до сих пор. Удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры, некоторые города обесточены. Как заявили в ВСУ, российские военные за утро выпустили не мене ста ракет. Так интенсивно удары по украинским городам наносились только в начале войны. «Холод» собрал все, что известно о происходящем на данный момент.

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Какие города попали под обстрел

Киев и область

Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры. Удары пришлись по жилым домам, парку Шевченко, так называемому мосту Кличко. Повреждены офис СБУ и офисный центр 101 Tower, в котором находятся офисы силовых структур Украины. Работу метро на некоторое время остановили, станции работают как бомбоубежища. Во время авиаударов было повреждено здание, в котором располагается визовый отдел консульства ФРГ. Об этом сообщил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

По предварительным данным, в Киеве из-за российских обстрелов погибли пять человек, не меньше 12 пострадали.

В Киевской области под удар попала ТЭЦ. Об этом заявили в офисе Владимира Зеленского. Зафиксированы «прилеты» в трех районах Киевской области. Разрушены жилые дома, под завалами могут оставаться люди, сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба.

В Киеве в 12:25 по Москве отменили воздушную тревогу. Мэр города Виталий Кличко написал, что на всех линиях метрополитена возобновилось движение поездов. В 12:45 по Москве воздушную тревогу отменили практически во всех областях Украины, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Около 15:20 мск воздушная тревога в Киеве зазвучала снова.

По последним данным ГСЧС Украны, жертвами российских ракетных обстрелов в Киеве стали шесть человек, еще 50 получили ранения.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что Россия выпустила по региону более десяти ракет. Удары пришлись по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и остановкам транспорта. По данным Резниченко, четыре человека погибли, 19 были ранены. В одном из районов Кривого Рога нет света.

Львов

Удары пришлись по энергетической инфраструктуре. В городе нет света и воды. Есть перебои с работой мобильной связи.

Харьков

Зафиксированы как минимум три удара. Под обстрел попала энергетическая инфраструктура. Мэр города Игорь Терехов в эфире Национального телемарафона сообщил, что в Харькове нет ни электроэнергии, ни воды. Метрополитен остановлен, станции работают как укрытия. Мобильная связь работает с перебоями.

Ивано-Франковская область

Зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, сообщила председатель областной администрации Светлана Онищук.

Мэр города Галич сообщил об обстреле района Бурштынской ТЭС. Эта электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идет экспорт электроэнергии в Европу.

Черниговская область

В некоторых районах после обстрела отключилось электричество, пишет «РБК-Украина».

Полтавская область

В части районов нет электричества и воды, связь работает с перебоями. В 17:15 по Москве депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Кременчуге. Глава Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что там работает ПВО.

Сумская область

Мобильная связь работает с перебоями. В некоторых районах нет света и воды.

Одесская область

Сбиты три российские ракеты и пять дронов-камикадзе, сообщили в областной администрации.

Как удары комментировали в России, Украине и в мире

Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и признал, что по украинской инфраструктуре «высокоточным оружием» были нанесены массированные удары: по объектам энергетики, военного управления и связи. Он сказал, что «киевский режим давно использует террористические методы и это было невозможно оставить без ответа». Также он заявил, что «Украина совершила совершила три теракта в отношении Курской АЭС, а также пыталась подорвать Турецкий поток».

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины и пообещал «полноценный демонтаж украинского политического режима».

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И еще. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. На видеозаписи он стоит на фоне офиса президента Украины в Киеве, который также попал под массированные обстрелы. «У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. <...> Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень — люди», — сказал Зеленский.

По предварительным данным национальной полиции Украины, жертвами обстрелов стали по меньшей мере 11 человек, 87 получили ранения.

Заместитель главы Офиса украинского президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона призвал украинцев ограничить свое энергопотребление сегодня с 17:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на электроподстанции.

НАТО осудило «ужасные и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру» Украины и пообещало «продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется». Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в своем твиттере.

Во время обстрелов Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о том, что развернут совместную региональную группировку войск из-за «обострения на западных границах» Беларуси.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов считает, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены». «Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время обстрелов написал, что теперь «на все сто процентов доволен проведением СВО».

МИД Молдовы заявил, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны. «Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. <...> Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорится в сообщении ведомства.