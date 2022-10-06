21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация не коснется студентов очной формы. Однако им приходят повестки, а тем, кто участвует в митингах против мобилизации и войны, угрожают отчислением. «гайд в свободный мир» и студенческое издание «Гроза» подготовили для «Холода» материал о том, как студентам уехать из России и получить диплом, избежав мобилизации.

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Что делать, если вы студент, но получили повестку

Если студенту вручили повестку, хотя он не должен был ее получить, Минобрнауки рекомендует позвонить на круглосуточную горячую линию по вопросам мобилизации и проконсультироваться по поводу отсрочки. Призыву не подлежат студенты вузов, получающие первое высшее образование на очном или очно-заочном отделении бакалавриата, магистратуры и аспирантуры программ с государственной аккредитацией.

Если студент отчисляется, теряется и отсрочка — его могут призвать. Во время восстановления, сроки которого зависят от вуза, отсрочки тоже нет, однако после у студента снова появляется отсрочка: продолжение обучения считается получением первого образования.

Студентов заочной формы обучения могут призвать по решению призывной комиссии по мобилизации. Аспиранты мобилизации не подлежат.

Студент МГМСУ им. А. И. Евдокимова Андрей Родионов (имя и фамилия изменены по просьбе героя) рассказал «Грозе» о получении повестки. «Сейчас я учусь в университете, до этого проходил срочную службу. 22 сентября ко мне домой пришли из военкомата и попытались вручить повестку. В документах не было указано, что я студент очной формы. Когда я об этом сказал, меня попросили принести подтверждения из вуза в течение пары дней. Повестку мне не вручили, сотрудники просто ушли. Я взял справку в вузе, передал ее через отца и больше меня никто не беспокоил».

Удалось получить отсрочку от службы и Кириллу Патрушеву (имя и фамилия изменены по просьбе героя). «Мне пришла повестка, потому что я служил до поступления. Но в военкомате выяснилось, что они приходят и тем, кто не служил. Я заказал в университете извещение “О зачислении на специальный воинский учет” и передал ее через отца в военкомат. Там без проблем все приняли и написали, что я не подлежу мобилизации».

Как взять академический отпуск

Это период, на который человек приостанавливает обучение, не посещает занятия и не сдает экзамены. При этом его отношения с университетом не прекращаются: на студента, который взял академ, распространяются все права и гарантии, предусмотренные законодательством РФ и нормативными документами университета. Академ может стать идеальным вариантом для экстренной и временной эмиграции из России: оформить его можно в любой момент, и во время отпуска студента не могут призвать в армию и отчислить.

Однако отсрочка от призыва или мобилизации сохранится, только если общая продолжительность обучения с учетом отпуска увеличивается не более чем на один учебный год. При превышении этого срока отсрочки не будет.

Отпуск можно попросить на срок до двух лет и выйти из него в любой момент. А вот его оформление зависит от вуза. В одних достаточно удаленно подать заявление на имя декана факультета и самостоятельно выбрать продолжительность. В других может потребоваться личное присутствие, а даты определяет декан факультета. Лучше заранее уточнить эту информацию в учебном отделе. Решение о предоставлении академического отпуска принимается в течение 10 дней со дня получения заявления.

Кроме того, во время академического отпуска за студентом сохраняется бюджетное место, а те, кто учится не на бюджете, не платят за обучение. Можно продлить академический отпуск, если подать заявление повторно, — например, такая возможность есть в НИУ ВШЭ, НГУ. Стипендия во время отпуска не выплачивается, теряется и место в общежитии.

Согласно общим рекомендациям, академический отпуск могут предоставить:

по медицинским показаниям — личное заявление студента и заключение врачебной комиссии

в исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и другое) — необходимо личное заявление студента и документы, подтверждающие основания для получения академического отпуска с указанием причины

Среди наиболее вероятных причин для предоставления академического отпуска есть и работа. В учебный отдел нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что вы не можете совмещать работу с очным обучением. А в некоторых вузах — например, в СПбГУ — основанием для предоставления академа может быть и приглашение на учебу из-за рубежа.

Если вы указываете личные обстоятельства как основание для академа, не упоминайте политическую обстановку или экономический кризис в стране: это не будет считаться личными причинами. Студент может написать в заявлении о тяжелом финансовом положении. В таком случае решение зависит только от декана факультета.

Если вы пытаетесь получить отпуск из-за проблем со здоровьем, не подделывайте медицинские справки, иначе вас могут отчислить и даже инициировать возбуждение уголовного дела по статье 327 УК РФ «Подделка документов».

После возвращения студент должен продолжить обучение с того момента, с которого он ушел в отпуск. За несколько недель до конца академического отпуска важно подать заявление о допуске к занятиям. Если вы не выйдете из отпуска, вас могут отчислить в связи с невыполнением учебного плана.

Если студент планирует перевестись или поступить в иностранный вуз, то во время академического отпуска он может начать обучение на подготовительных курсах, оформить необходимые справки об успеваемости и заверить документы. Академический отпуск можно взять в связи с обучением в другой стране при наличии копии приглашения или иного документа, являющегося основанием для выезда за рубеж (например, КНИТУ, Уральский ГАУ, УГГУ, НГУ).

Как поступить в иностранный вуз

Чтобы поступить в иностранный университет, не обязательно отчисляться из российского вуза и начинать обучение за границей с первого курса. Вам могут одобрить поступление либо на первый курс, либо на курс ниже или выше того, на котором вы обучались в России, — все зависит от того, насколько совпадают программы. Изучите программы иностранных университетов по специальности, на которую вы планируете подавать документы: количество лет обучения может отличаться от российского бакалавриата. Чем больше предметы в новом вузе будут похожи на те, которые вы изучали в России, тем больше академических часов вам зачтут.

Университеты могут потребовать рекомендацию из школы, заверенную копию аттестата и его перевод, а также справку с оценками за все годы обучения, справку, что студент действительно обучается в вузе, и документы, подтверждающие знание иностранного языка. Будут полезны и другие подтверждения академических заслуг: рекомендательные письма, участие в стажировках и волонтерских проектах.

Изучите условия и сроки, в которые вузы принимают документы. Во всех государственных университетах обычно одинаковые даты подачи, а в частных они могут различаться. Еще в некоторых вузах существует система поступления со второго семестра, а подача документов начинается осенью.

Перед поступлением в вуз необходимо подготовить мотивационное письмо. Не пользуйтесь шаблонами, перечислите свои успехи, объясните переезд, смену специальности или академический отпуск, чтобы у приемной комиссии не возникло вопросов. Опишите свою ситуацию максимально подробно: это повлияет на рассмотрение вашего заявления и зачет пройденных курсов. С любым вопросом обращайтесь по электронной почте к представителям университетов или в учебный офис. В приемной комиссии могут быть готовы пойти навстречу и рассмотреть ваше дело в индивидуальном порядке.

Обучение в двух университетах может идти параллельно. Студент может перевестись на дистанционный формат обучения и окончить российский вуз удаленно, а в новый поступить очно.

Перед поступлением в зарубежный вуз можно пойти на подготовительные курсы — это также будет основанием для академического отпуска. Из российского вуза лучше отчислиться, когда вы уже точно поступите за рубеж.

Как перевестись на дистанционное обучение

Вы можете подать запрос в деканат о переводе на онлайн-обучение. Руководство университетов рассматривает такие заявки только в случае серьезных причин, например:

студенту нужно пройти лечение в другой стране

если у студента есть веские личные причины и он учится на последнем курсе

если вы иностранный студент, который столкнулся с трудностями

Обращаться по поводу перевода на дистанционный формат следует в одну из инстанций вашего вуза: учебный офис, студенческий совет, лично к куратору или руководителю своей программы.

Если студент находится в стране, у которой затруднено транспортное сообщение с РФ, его с большей вероятностью переведут на дистант. Можно уехать, прислать подтверждение пребывания в труднодоступной стране: визу и билеты. Декан рассмотрит заявление и, скорее всего, его одобрит — например, такое основание указано на сайте НИУ ВШЭ. Страны считаются труднодоступными, если в них можно попасть только через транзитную зону. К примеру, это страны ЕС, США. Армения, Грузия, Турция и СНГ — не труднодоступные страны: если просто так уехать в одну из них, вас рано или поздно отчислят из-за пропуска пар и экзаменов.

Как поступить в магистратуру

Если у вас нет риска мобилизации или ресурсов кардинально менять свой образ жизни и отчислиться, продолжайте учебу в России и планируйте эмиграцию через образование: можно поступить в магистратуру или аспирантуру в другой стране. Студенческие визы гражданам РФ до сих пор выдают.

Всегда есть крайняя мера — студент может отчислиться из российского университета, эмигрировать и подготовиться к экзаменам для поступления в иностранный университет или сразу подать документы в несколько зарубежных вузов. В Америке и ЕС популярна практика gap year — это свободный от учебы год, в который люди определяются с направлением образования, готовятся поступить в желанное место и могут работать. К этому не стоит относиться как к потере времени.

Как подготовиться к отъезду

— Сделайте доверенность. Нужно прописать все документы, которые сможет получать доверяемый, и организации, с которыми он сможет взаимодействовать от вашего имени.

— Заранее узнайте, какие документы нужны для учебы за границей, если вы рассматриваете именно такой вариант.

— Не забудьте о базовом наборе документов. Могут пригодиться: справка о несудимости (действует она недолго, поэтому заказывать надо накануне отъезда), заверенная у нотариуса доверенность и документы об образовании и вашем уровне языка.

— Возьмите с собой свидетельства о рождении, браке, обновите заграничный паспорт, если его срок истекает и у вас есть на это время.

— На все документы желательно проставить апостиль: за границей это сделать невозможно.

Организации, которые помогают российским студентам

Первый отдел — открытое сообщество адвокатов и правозащитников.

Молния — проект по защите прав студентов.

Университетская солидарность — межрегиональный профсоюз, новости высшего образования и борьбы преподавателей за свои права.

Дорогие коллеги — проект международной академической взаимопомощи для поступающих, студентов и академиков.

StudyQA — медиа об образовании за рубежом: гранты, стипендии, стажировки.

SAD Media — студенческое сопротивление против диктатуры, публикуют возможности обучения за границей для российских студентов.