Чек-лист: что делать в первые дни в Грузии

С начала мобилизации в Грузию ежедневно въезжает несколько тысяч россиян, а пробка из машин на наземной границе достигала 30 километров. «Холод» собрал из материала Emigration for action информацию о том, в каких банках можно оформить карту, где менять деньги, купить SIM-карту и как найти квартиру.

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Как открыть банковский счет

Россияне могут открыть счет в нескольких банках Грузии: Credo Bank, Bank of Georgia, TBC, Liberty Bank. У всех банков есть свои мобильные приложения, через которые можно оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, получать и отправлять денежные переводы.

Credo:

Для открытия неименной карты понадобится загранпаспорт и документы, подтверждающие легальность дохода (трудовой договор, выписка с российских счетов за последние шесть месяцев или скриншоты вашего криптокошелька). Комиссия за открытие карты — 25 лари (примерно 500 рублей). Неименные карты выдают сразу.

Для именной карты также нужны загранпаспорт и документы, подтверждающие легальность дохода. Стоимость именной карты — 65 лари. На рассмотрение заявки уйдет до пяти рабочих дней.

TBC:

Здесь для россиян доступен только «урезанный» аккаунт: нет возможности открывать валютные счета, переводить деньги через SWIFT или расплачиваться в иностранных онлайн-магазинах (пользоваться картой можно только на территории Грузии).

Нужен загранпаспорт и документы о доходе, а заявку на открытие счета можно подать только в отделении банка. Комиссия составит 50 лари. Срок рассмотрения заявки — до пяти рабочих дней.

Bank of Georgia:

Нужно заполнить анкету Know Your Customer. В анкете есть вопросы о заявителе, гражданстве, источниках дохода и мотивации открыть счет. Также к анкете необходимо прикрепить сканы загранпаспорта и документов, подтверждающих доход, а также чек об оплате комиссии. Комиссия за рассмотрение заявки — 50 лари.

Bank of Georgia может одобрить открытие счета не с первого раза.

Если вам пришел положительный ответ, в отделении нужно будет подписать документы на открытие счета, внести депозит 50 лари и оплатить выпуск карты — 10 лари за Mastercard или 50 за Visa. Обычно ее выдают на следующий день, но выпуск может занять до пяти рабочих дней.

Liberty:

Для открытия счета необходима заполненная анкета-заявление, загранпаспорт, местная сим-карта и документы, которые подтверждают доход. Комиссия за рассмотрение заявки — 50 лари.

В банке можно выпустить именную и неименную карты.

Где менять и как переводить деньги

Обменять рубли, доллары и евро на лари можно почти в любом обменнике. Пункты обмена можно найти на «Яндекс.Картах» и в Google Maps. В Тбилиси обменники есть около большинства станций метро.

Деньги из России можно перевести через сервисы KoronaPay и Unistream.

Переводить доллары выгоднее всего через Unistream — сервис работает по курсу Центробанка России, который сейчас выгоднее грузинского. Перевод можно получить в точках выдачи.

Выводить деньги через KoronaPay удобнее всего через карты Райффайзен и Тинькофф, так как с картами санкционных банков могут возникнуть сложности. Наличные можно забрать в пунктах выдачи.

Списки пунктов выдачи KoronaPay и Unistream устаревают. Их нужно проверять лично.

Как снять жилье

На первое время можно рассмотреть краткосрочную аренду или жилье в других крупных городах Грузии: Мцхете, Телави, Кутаиси или Батуми.

В центре Тбилиси квартиры в среднем стоят 1,2–1,5 тысяч долларов в месяц, а в спальных районах можно найти однушки за 300 долларов. Снять квартиру в Батуми будет дешевле: там средняя стоимость аренды в центре составляет 500–700 долларов в месяц.

Чаще всего комиссию риелтору в Грузии оплачивают собственники. При заселении обычно просят оплатить первый и последний месяц аренды.

Квартиру на долгий срок можно найти на местных сайтах-агрегаторах: Myhome и SS.GE. Квартиры там нужно отслеживать постоянно, так как хорошие лоты сдаются быстро. На этих агрегаторах также могут быть неактуальные объявления.

Квартиру можно найти в Facebook, где есть объявления от собственников: Flats and houses for rent, Недвижимость Грузия.

Жилье также можно искать через телеграм-каналы и чаты. С весны подобных каналов появилось довольно много, поэтому можно просто вбивать в поиск «Снять квартиру Грузия» с различными вариациями. Примеры таких каналов: Квартиры в Тбилиси - NEW, Квартиры Тбилиси.

Как купить SIM-карту

В Грузии три крупных мобильных оператора: Silknet, Magti, Beeline. Проще всего оформить SIM-карту Magti, так как у него больше всего офисов.

Нужен загранпаспорт и взнос за активацию. Заключить договор на обслуживание можно в любом офисе мобильного оператора. Размер взноса зависит от оператора.

SIM-карту также можно купить без паспорта в любом подземном переходе или у метро. Это будет не персональный номер, в случае потери SIM-карты его нельзя будет восстановить.

Таблицу со сравнением тарифов мобильных операторов можно найти здесь.

На чем ездить

В Тбилиси развит общественный транспорт: есть сеть автобусных маршрутов, метро, маршрутки.

Для проезда можно купить универсальный проездной Metromoney. Карточка стоит 2 лари, одна поездка — лари. Купить ее можно на любой станции метро.

В Тбилиси работают сервисы такси «Яндекс.Go» и Bolt. Стоимость поездки зависит от маршрута и времени. Такси Maxim работает по всей Грузии, но машину стоит заказывать за полчаса-час до поездки.

В другие города Грузии из Тбилиси можно добраться на поезде. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах на вокзале. Расписание и направление поездов можно посмотреть здесь.

Где покупать еду

Самые популярные сервисы доставки в Грузии: Wolt, Bolt и Glovo. У них есть свои приложения со встроенным переводом с грузинского на английский. Там можно заказать не только готовую еду и продукты, но и алкоголь — при получении нужно будет показать курьеру загранпаспорт или водительские права.

Продукты и другие товары можно покупать на рынках, овощи и фрукты — в местных лавках. Как правило, там они дешевле.

Самые распространенных сетевые магазины в Тбилиси — SPAR и Carrefour. Также можно найти аналоги гипермаркета Metro в густонаселенных районах. Продукты оттуда лучше заказывать или ездить на ними на своей машине.

Полную версию гайда смотрите здесь.