Студенты со всей России сообщают, что им угрожают за участие в антивоенных акциях. В то же время часть из них принуждают посещать митинги в поддержку войны, «референдумов» на оккупированных территориях Украины и мобилизации. «Холод» рассказывает, что происходит в российских вузах, где руководство давит на студентов.

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О призыве студентов-очников «речи не идет». Проверили: кажется, так и есть

В указе, подписанном 21 сентября 2022 года, мобилизацию определили так широко, что в первый же день появились слухи, что призвать могут даже студентов и якобы так и делают. Например, 20 сентября в МИИГАиКе выпустили приказ о мобилизационной подготовке в вузе. Но что стоит за словами «организация мобилизационной подготовки», из текста приказа непонятно.

Один из учащихся БГУ в Улан-Удэ рассказал The Village, что утром к ним в вуз пришли росгвардейцы и стали «забирать студентов прямо с пар». Администрация университета отрицает новости о мобилизации студентов. «Холод» обратился к фонду «Свободная Бурятия» — там заявили, что «информация сейчас достаточно противоречивая». В вузе развернули мобильный пункт, но неизвестно, трогали ли студентов.

«Холод» также проверил два сообщения из соцсетей, в которых утверждалось, что студентам очного отделения прислали повестку в военкомат. Оказалось, что речь шла об учащемся в магистратуре (отсрочка в этом случае предоставляется с ограничениями) и о студенте, которого отчислили в прошлом году.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — сказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. Тем не менее в вузах активно используют другие методы давления на учащихся в связи с референдумами на оккупированных территориях и мобилизацией.

Угрожают за участие в антивоенных акциях. А тем, кто на них не пойдет, обещают поблажки

Студентам РГГУ на одной из лекций 21 сентября сообщили, что их ждут «катастрофические последствия» в случае появления на митингах, а у тех, кто в акциях не участвует, наоборот, могут быть «поблажки на экзаменах и зачетах».

«Как и любое государственное учреждение, наш вуз против любого выражения позиции, так сказать, не соответствующей официальной, поэтому и против участия в каких-то таких мероприятиях», — рассказала «Холоду» одна из студенток. Она добавила, что позавчера, за пару часов до официального начала митингов в Москве, администрация вуза собрала учащихся социологического факультета на профориентационное мероприятие, хотя ранее его никто не планировал. На нем, по словам студентки, говорили, что «альтернатив этому собранию нет», — видимо, подразумевая возможное участие присутствовавших в митингах.

Кроме того, в тот же день в РГГУ прошла «экстренная» встреча, на которой ректор вуза Александр Безбородов сообщил студентам, что участвовать в митингах «категорически» запрещено. Об этом рассказали «Холоду» еще две студентки вуза.

«Вы учитесь в хорошем университете. Продолжайте в нем учиться. Без митингов. Попадете под “колесо истории”», — говорил Безбородов, со слов студентов. На вопрос учащихся о том, как им жить дальше, если все меняется в худшую сторону, ректор РГГУ ответил, что «маневр с мобилизацией продуманный, за себя беспокоиться не стоит».

В Нижегородской сельхозакадемии студентов также запугивают: на общем собрании руководство вуза заявило, что студентов будут ждать отчисления без права восстановления за участие в протестах. Такие же угрозы получили учащиеся военной кафедры Саратовской государственной юридической академии. Деканат академии обещал отчислять студентов и студенток, если на них заведут административные дела за участие в антивоенных акциях.

«В последние годы из университетов, к сожалению, все чаще отчисляют за административные правонарушения. Более того, иногда, если речь идет о политически мотивированных делах, студентов отчисляют даже до постановления суда, — говорит правозащитница Анастасия Буракова. — Но это незаконно, потому что, пока постановление суда не вступило в силу, человек не считается виновным. Комиссии по этике разных университетов не раз рассматривали правомерность отчисления студентов в такой ситуации: все ссылаются на устав университета и “опорочивание чести университета” — в разных уставах это может называться по-разному. Также комиссии указывали, что студент должен соблюдать законодательство России».

Преподаватель предлагает разнести повестки. За это он якобы поставит зачет «автоматом»

Студент колледжа при Владивостокском государственном университете рассказал, что преподаватель ОБЖ предложил его группе разнести повестки мобилизованным «по ближайшему району» (откуда у него есть доступ к распространению повесток, он студентам не сообщил). За «помощь» преподаватель пообещал автоматический зачет по своему предмету. Но, по словам студента, на такое предложение согласился всего один человек из всей группы, в которой 15 человек. «От своих друзей с других потоков я не слышал, что им предлагали разносить повестки. Думаю, они просто боятся об этом говорить открыто», — рассказывает студент.

Ранее другой студент ВВГУ показал «Холоду» сообщения из групповых чатов университета: в них студентов 2–4 курсов с долгами по учебе привлекают разносить повестки вместе с сотрудниками полиции.

Руководитель пресс-службы ВВГУ Лариса Прохорова сказала «Холоду», что им неизвестно о том, что учащимся предлагается получить зачеты за помощь в распространении повесток. На вопрос корреспондента, как пресс-служба относится к подобной инициативе преподавателя, ответила: «В нынешних условиях это все ужасно».

Призывают сходить на концерт в честь «референдумов». В некоторых вузах — еще и сфотографироваться там

Одна из студенток факультета рекламы и связей с общественностью столичного РГГУ рассказала «Холоду», что староста ее группы отправила в общий чат потока сообщение человека из «волонтерской роты» (вероятно, речь идет о молодежном движении «Волонтерская рота боевого братства»). В сообщении она призывает студентов прийти 23 сентября на концерт в честь «референдумов» на оккупированных Россией украинских территориях. На мероприятии нужно сфотографироваться для отчетности — за это обещают освобождение от пар на это время.

«В группе такой же раскол, как и в обществе: кто-то хотел пойти на этот концерт, хотя еще вчера очень нервничал из-за ситуации [с мобилизацией]. Некоторые, как и я, возмутились такому приглашению, были и те, кто нас осудил за такую реакцию. Но не могу сказать, что на участие согласились многие, большинству это безразлично», — рассказала «Холоду» студентка.

Еще один студент РГГУ с факультета психологии сказал «Холоду», что такие приглашения «нынче не редкость, их часто присылают кураторы старостам в беседах групп». Два других студента РГГУ сказали, что им приглашения на концерты в честь референдумов в учебные чаты не приходили.

Концерты собираются устраивать не только в Москве. Например, правительство Хабаровского края попросило руководство ДВГМУ «проработать вопрос» об участии 50 студентов в «митинге-концерте в поддержку референдумов на освобожденных территориях», который запланирован в Хабаровске на 23 сентября. Руководителей Алтайского государственного университета попросили обеспечить явку студентов на «патриотический концерт» 23 сентября (текст распоряжения есть в редакции), в НГПУ студентов пригласили поучаствовать в похожем мероприятии за освобождение от занятий, а студсовет университета имени Плеханова, по информации DOXA, предлагает учащимся тысячу рублей за присутствие и фотографии с концерта в честь «воссоединения Донбасса с Россией».

Студенты МГУ пишут в своих чатах, что их «гонят чисто для галочки» на патриотическую акцию «Своих не бросаем!». Им рассылают сообщения о «мероприятии с ВВП» и просят прислать списки тех, кто будет, а также их паспортные данные «для предоставления в службу безопасности президентского пула». Об этом рассказала «Холоду» студентка университета.

Принуждают собирать студентов на митинг в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР

У «Холода» оказалась переписка из чата старост одного из институтов СГТУ. На нем говорится о распоряжении директора этого института Александра Никифорова собрать группу на «согласованный митинг в поддержку ДНР и ЛНР» 23 сентября.





«За невыполнение требования бюджетникам грозят лишением стипендии и выговором, а после трех выговоров — отчисление, платников просто лишают зачетов, — рассказывает староста из другого университета, СГМУ. — Мне, как старосте, грозит выговор от ректора и куратора. Но мы с моей группой планируем не идти на митинг, сославшись на то, что в договоре с университетом такие обязанности не указаны, а заставлять нас идти на какие бы то ни было политические акции незаконно».