В Москве студентам вместо учебы предлагают отправиться на концерт в честь «референдумов»

Студентам московского РГГУ предлагают вместо занятий отправиться в ближайшую пятницу на некий концерт в честь «референдумов» на оккупированных Россией украинских территориях. Об этом «Холоду» сообщила одна из студенток.

По ее словам, старосты групп присылают в общие чаты предложения посетить концерт и сфотографироваться там для отчетности, обещая освобождение от пар на это время.

Ранее «Холоду» стало известно, что во Владивостоке студентам 2-4 курсов с долгами по учебе предлагают разносить повестки в обмен на зачеты.

23-27 сентября на украинских территориях, захваченных российскими войсками, включая самопровозглашенные ДНР и ЛНР, назначены «референдумы» об их вхождении в состав Российской Федерации. Представители российских властей уже пообещали поддержать такое решение, «если оно будет принято».

Источник: «Холод»