Во Владивостоке студентам с долгами предложили разносить повестки

Студент Владивостокского государственного университета (ВВГУ) рассказал «Холоду», что учащихся вуза отправляют разносить повестки в рамках объявленной в России мобилизации.

По его словам, соответствующие сообщения, адресованные учащимся 2-4 курсов, у которых есть долги по учебе, рассылаются в групповых чатах учебного заведения.

«Студенты сейчас по большей части пытаются понять, подлежат они мобилизации или нет, срочно закрывают долги по учебе, потому что угроза отчисления приняла несколько более мрачный облик. Никто не соглашается добровольно, естественно, все понимают, чем это может обернуться. Большинство просто смеется над таким предложением по закрытию практики, звучит максимально абсурдно. Никакого ура-патриотизма и интереса к раздаче повесток нет», — рассказал студент «Холоду».

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге студентов УрФУ отправили на центральные площади города «для охраны правопорядка» в связи с акциями протеста против мобилизации.



Источник: «Холод»