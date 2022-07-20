Хроника войны с Украиной. День 147

10:13

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко покинул оккупированный российскими военными город, сообщают «Суспільне Новини».

Вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабахой вчера утром он уехал в Запорожье.

«С начала войны, 24 февраля, почти пять месяцев мы продолжали выполнять свои обязанности. На сегодняшний день становится невозможно работать, из-за постоянного давления военных РФ. Поэтому мы вынуждены выехать в подконтрольную ВСУ территории и будем работать дистанционно », — сказал Коваленко.

9:31

Украинские военные ведут артиллерийский обстрел приграничного Рыльского района Курской области, написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в деревне Городище нет света, так как линия электропередач повреждена.

9:12

За вчерашний день в Донецкой области погибли пять мирных жителей, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко. Еще 16 человек пострадали.

Число погибших в Мариуполе и Волновахе до сих пор установить невозможно.

Итоги 145-го дня войны

Российские военные обстреляли Краматорск и повредили жилые дома. Погиб один человек, шестеро ранены.

В Москве возбудили уголовное дело о вандализме из-за антивоенных надписей, оставленных фломастером в районе станции метро «Тимирязевская».

В Генпрокуратуре непризнанной ДНР утверждают, что Драмтеатр в Мариуполе был взорван изнутри, а на месте взрыва нашли останки только 14 погибших. В мае Associated Press пришло к выводу, что около 600 человек погибли после удара российских военных по зданию.

Пятимесячный ребенок пострадал в результате обстрела Одесской области.

Количество погибших в результате обстрела Винницы 14 июля увеличилось до 25 человек.

Фото на обложке: Roman Pilipey / EPA / Scanpix