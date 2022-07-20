Хроника войны с Украиной. День 147

10:13
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко покинул оккупированный российскими военными город, сообщают «Суспільне Новини».
Вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабахой вчера утром он уехал в Запорожье.
«С начала войны, 24 февраля, почти пять месяцев мы продолжали выполнять свои обязанности. На сегодняшний день становится невозможно работать, из-за постоянного давления военных РФ. Поэтому мы вынуждены выехать в подконтрольную ВСУ территории и будем работать дистанционно», — сказал Коваленко.
9:31
Украинские военные ведут артиллерийский обстрел приграничного Рыльского района Курской области, написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, в деревне Городище нет света, так как линия электропередач повреждена.
9:12
За вчерашний день в Донецкой области погибли пять мирных жителей, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко. Еще 16 человек пострадали.
Число погибших в Мариуполе и Волновахе до сих пор установить невозможно.
Итоги 145-го дня войны
Российские военные обстреляли Краматорск и повредили жилые дома. Погиб один человек, шестеро ранены.
В Москве возбудили уголовное дело о вандализме из-за антивоенных надписей, оставленных фломастером в районе станции метро «Тимирязевская».
В Генпрокуратуре непризнанной ДНР утверждают, что Драмтеатр в Мариуполе был взорван изнутри, а на месте взрыва нашли останки только 14 погибших. В мае Associated Press пришло к выводу, что около 600 человек погибли после удара российских военных по зданию.
Пятимесячный ребенок пострадал в результате обстрела Одесской области.
Количество погибших в результате обстрела Винницы 14 июля увеличилось до 25 человек.
Фото на обложке: Roman Pilipey / EPA / Scanpix