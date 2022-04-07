«Ложь нужно называть ложью без обиняков»

Сейчас, когда большинство независимых СМИ в России заблокированы или прекратили работу из-за военной цензуры, чуть ли не единственным источником, где россияне могут без VPN прочитать, что война — это война, стала «Википедия». Роскомнадзор, впрочем, угрожает заблокировать и ее — за «откровенно ложную» и «антироссийскую» информацию о вторжении российских войск в Украину. «Холод» рассказывает, почему «Википедия» не подчиняется цензуре, что за люди противостоят давлению властей и ради чего они это делают.

С начала войны с Украиной Роскомнадзор прислал русскоязычной «Википедии» семь уведомлений с угрозами блокировки. Дважды ведомство предъявляло претензии к статье под названием «Вторжение России на Украину» — в Генпрокуратуре саму формулировку «вторжение» сочли «ложной», а информацию об убитых мирных жителях Украины и о потерях среди российских военных — «не соответствующей официальным данным Минобороны России». 4 апреля Роскомнадзор потребовал удалить информацию еще из пяти статей энциклопедии — все они рассказывают о войне. Это статьи «Резня в Буче», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Битва за Киев (2022)».

Ни одну из этих статей «Википедия» удалять не стала. По российским законам Роскомнадзор может в любой момент заблокировать энциклопедию — как сделал после начала войны с сайтами почти всех независимых изданий.

Но пока Роскомнадзор только пригрозил «Википедии» штрафом в размере 4 миллионов рублей и выступил с официальным заявлением, в котором обвинил энциклопедию в «постоянных информационных атаках на россиян». «Авторы размещенных на “Википедии” статей целенаправленно дезинформируют пользователей откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — заявили в ведомстве.

Писать и редактировать статьи в «Википедии» может каждый. Но узнать, какие авторы создают статьи о российском вторжении, сейчас невозможно: их имена администраторы «Википедии» скрыли. Это решение они приняли после того, как власти Беларуси 12 марта арестовали одного из самых известных авторов русскоязычной «Википедии» Марка Бернштейна. Он был одним из тех, кто редактировал статью о российском вторжении в Украину. Бернштейна отправили в СИЗО: в его отношении возбудили уголовное дело по статье об «организации либо активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». При этом за день до задержания его данные опубликовал один из телеграм-каналов, лояльных российским властям — авторы канала пообещали деанонимизировать всех, кто «распространяет фейки» о войне на страницах «Википедии».

Марк Бернштейн. Фото: Wikimedia Commons

Для человека, который не был ни активистом, ни журналистом, а просто писал статьи в энциклопедию, ощутить себя в числе тех, кого российская власть может начать преследовать, «довольно необычно», говорит один из администраторов «Википедии» Игнат (имя изменено по просьбе героя). Он гражданин России, но уже три года живет в Германии: учится в магистратуре на эколога.

Редактировать «Википедию» Игнат начал больше 12 лет назад, когда еще был школьником: он объясняет, что ему нравилось «менять мир, делать все больше информации доступной любому». После начала войны он стал в «Википедии» посредником по вопросам Украины — то есть человеком, который разрешает споры между авторами.

Обычно авторы статей сами договариваются о том, какую информацию вносить в статью, а какую нет. «Тех, кто занимается откровенным проталкиванием одной из точек зрения и не хочет искать консенсус с оппонентами, обычно быстро блокируют», — говорит Игнат. К посредникам авторы обращаются, если не могут прийти к соглашению сами.

Таких споров по поводу статьи о российском вторжении в Украину сотни. Один из них — как раз о том, можно ли называть произошедшее «вторжением». Главное правило «Википедии» — каждая фраза в статье должна опираться на «авторитетный источник». После начала войны администраторы «Википедии» перестали пользоваться российскими и украинскими источниками — они берут из них информацию, только если нужно рассказать об официальной позиции сторон конфликта. Посредники «Википедии» слово «вторжение» решили не менять. «Поскольку источники, не подчинившиеся военной цензуре, с самого начала назвали эти события вторжением, изменить название на официальное точно не выйдет», — объясняет Игнат.

Сейчас посредников, которые подводят итоги дискуссий в статьях о войне, шестеро, и все они живут за пределами России и Украины. «После вторжения арбитражный комитет (это шесть администраторов «Википедии». — Прим. «Холода») решил, что людям, которые находятся в Украине или в России, быть посредниками небезопасно. Поэтому он временно отстранил двух таких посредников и решил назначить тех людей, кто когда-то состоял в арбитражном комитете, но при этом живет за пределами стран, участвующих в конфликте. Это была экстренная мера», — рассказывает администратор «Википедии» Алексей Копылов, IT-специалист, который с 1998 года живет в США. Он тоже один из тех, кого арбитраж «Википедии» после начала войны попросил стать посредником по украинским темам.

Алексей говорит, что сперва хотел отказаться от этой роли. В том числе потому, что «не был уверен, что сможет отстраниться от своих чувств и принимать взвешенные решения».

Среди тех людей, кто выступает посредниками по теме Украины, нет ни одного, кто поддерживает действия российской армии, говорит Игнат. «Участие в “Википедии” требует в том числе и развитого критического мышления, ведь надо как минимум уметь отделять авторитетные источники от неавторитетных и вообще уметь работать с информацией. А это в большинстве случаев означает меньшую подверженность влиянию пропаганды», — объясняет он.

В сообществе, по его словам, есть люди, которые открыто поддерживают вторжение России в Украину — но их мало. «У нас много участников из Украины, которые в частных беседах рассказывают о происходящем на местах. Странно выражать поддержку тому, что твои же коллеги находятся в непосредственной опасности. Например, один редактор из Мариуполя с начала марта не выходит на связь».

При этом посредники, когда определяют, кто из авторов прав, не должны сами решать, соответствует какая-то информация действительности или нет. Их задача — определить, ссылается ли автор правки на авторитетный источник. «Если есть авторитетный источник, который подтверждает некоторый факт, то мы его оставляем, вне зависимости от того, нравится мне этот факт или нет», — говорит Алексей Копылов. Он добавляет, что отстраняться от собственных чувств «оказалось не так уж сложно».

Один из авторов страницы о вторжении России в Украину, вспоминает Алексей, удалял из статьи позицию российской стороны, которая утверждала, что не обстреливала роддом в Мариуполе. Спор пришлось вынести на посредничество. «Я принял решение, что позиция обвиняемого значима для статьи, где говорится про обвинение. Поэтому эту позицию я оставил», — приводит он пример.

Самый ожесточенный спор между авторами произошел по поводу фразы, которая стоит в начале статьи о вторжении России в Украину. Это фраза о том, что Владимир Путин, чтобы оправдать войну, «использовал не соответствующую действительности характеристику Украины как неонацистского государства». «Сначала там вообще было написано "ложную характеристику"», — рассказывает Алексей. Многие участники выступали против этой формулировки. «Но у нас есть правило: если в “Википедии” излагается маргинальная теория, то она должна быть помечена как маргинальная, — объясняет Копылов, почему посредники приняли решение не удалять словосочетание “не соответствующая действительности”. — Если мы пишем, что Путин говорит, что Украина — это неонацисткое государство, а специалисты по неонацизму с этим не согласны, то мы должны прямо так и писать: это утверждение неверно».

Дискуссия была долгой, говорит Копылов: участники обсуждали, действительно ли все специалисты по неонацизму опровергают тезис Владимира Путина. «В результате никто не прислал ссылку ни на один авторитетный академический источник, опубликованный в рецензируемом журнале, в котором Украина бы называлась неонацистким государством. Есть специалисты, которые утверждают, что в Украине есть нацисты, они даже говорят, что их стало больше после Майдана и что они применяли насилие. Но при этом все согласны, что неонацизм не поддерживается ни обществом, ни властью. Поэтому мы пришли к выводу, что утверждение Путина отвергается всеми специалистами. И значит, мы должны об этом категорично писать. Не писать, что оно "по мнению некоторых, не соответствует действительности" или что его "западные исследователи трактуют как ложное". А писать, что это просто ложь. И ложь нужно называть ложью без обиняков».

Имена авторов статей о российском вторжении, которые требует удалить Генпрокуратура, скрыты, но имена посредников, от которых во многом зависит, как будет выглядеть статья в «Википедии», известны. «Политические риски [для посредников], конечно, существуют, но я не думаю, что для тех, кто находится за рубежом, они велики, — говорит Игнат. — Не уверен, что бояться и молчать, соглашаясь с цензурой, — лучший выход. Иногда нужно делать то, что считаешь верным, несмотря на страх».

«Российские власти сейчас считают фейками любые данные из независимых источников, включая, по всей видимости, данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Это означает, что ты можешь подвергнуться преследованиям буквально за что угодно, и предотвратить это невозможно, потому что дела возбуждают довольно случайным образом. Бояться можно, но это довольно бессмысленно. Это как стихийное бедствие».

Возвращаться в Россию Игнат не хочет — и не только из-за рисков: «Говоря откровенно, мне просто страшно столкнуться с людьми, поддерживающими войну».

Его коллега Алексей Копылов тоже после начала войны решил, что в Россию в ближайшее время не вернется. «И из-за страха за свою свободу, и из-за боязни потом не выехать. И просто неприятно ехать в страну, которая ведет захватническую войну. Так что посредничество в “Википедии” ничего для меня не изменило», — говорит он.

Выступать под своим именем на страницах энциклопедии Копылову не страшно. «Во-первых, заочного уголовного дела я не боюсь. Во-вторых, я вспоминаю слова Навального: "Я не боюсь, и вы не бойтесь"».

Сразу же после того, как Роскомнадзор прислал «Википедии» первое уведомление, кто-то из пользователей предложил удалить статью «Вторжение» вовсе. «Но русская “Википедия” — не российская, а русскоязычный раздел американского сайта, и в сообществе есть люди со всего мира, которые совершенно не обязаны подчиняться порой абсурдным требованиям государственных органов одной из стран, к которой они, возможно, вовсе не имеют отношения», — говорит Игнат о том, почему не считает правильным удалять статью.

Идти на небольшие уступки российским властям ради того, чтобы сохранить россиянам доступ ко всей «Википедии», Алексей Копылов считает невозможным. «Любая уступка сразу разрушает принцип “Википедии”, свободной энциклопедии. Либо мы пишем правду, либо то, что хочет правительство. Если мы пишем правду, но, когда это неудобно правительству, не пишем правду — то это все равно, что мы пишем неправду. А значит, все то, что мы создавали, будет разрушено».

Копылов говорит, что стал редактором «Википедии», потому что это давало ему то, чего не давала основная работа — возможность «сразу видеть результаты своего труда». «А сейчас, когда Роскомнадзор пытается изуродовать результат нашего труда, неудивительно, что мы стараемся его всеми силами защитить и не дать поломать. Оставить “Википедию” как есть — свободной от цензуры».

Пока «Википедия» не подчиняется требованиям российских властей, они пытаются отредактировать статьи в энциклопедии самостоятельно. 31 марта, по данным твиттер-аккаунта «Госправки», пользователь с IP-адресом, принадлежащим Федеральной службе охраны, попытался внести правку в статью об официальном представителе российской армии Игоре Конашенкове — изменить в ней слово «вторжение» на слово «спецоперация». Правку администраторы «Википедии» отклонили.