Хроника войны с Украиной. День 131

Российские военные захватили Лисичанск. Министр обороны России отчитался президенту об «освобождении ЛНР».

11:15

Оккупационная администрация Мелитополя утверждает, что микрорайон Авиагородок после ракетного обстрела со стороны украинских военных остался без электричества и воды. В микрорайон доставили несколько цистерн с питьевой водой.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров, избранный горожанами в конце 2020 года и покинувший регион после освобождения из российского плена, рассказал об ударах по местному аэродрому. По словам мэра, там находилась база россиян и в результате обстрелов пострадали несколько десятков военных. Россия эту информацию не комментировала.

9:51

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажу своих препаратов, у которых нет аналогов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько участников рынка.

MSD разослала контрагентам уведомления о прекращении поставок вакцин «Варивакс» от ветрянки и М-М-Р II от кори, краснухи и паротита.

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова рассказала, что по закону фармкомпания может прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава.

Росздравнадзор подтвердил, что компания подала уведомление о планах прекратить ввоз в Россию этих вакцин, но уверяет, что в стране достаточно отечественных аналогов.

Из-за российского вторжения в Украину несколько крупных фармкомпаний объявили, что не будут проводить в России клинические испытания новых препаратов, а компания Eli Lilly прекратила поставки в страну неосновных лекарств, кроме препаратов для онкобольных и людей с диабетом.

9:14

Украинский «Энергоатом» обвинил российских военных, занявших Запорожскую АЭС, в гибели водолаза гидроцеха Андрея Гончарука в результате пыток.

Предприятие утверждает, что россияне избивали Гончарука и пытали, требуя придумать обоснование необходимости осушить охлаждающие бассейны АЭС, но водолаз отказался.

«29 июня в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и сегодня он умер, так и не приходя в сознание», — сказано в сообщении «Энергоатома».

В четверг, 29 июня, госпредприятие сообщило, что российские силы готовят провокацию на Запорожской АЭС. По версии «Энергоатома», россияне собирались обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

«Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее — оговора себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭс они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды», — говорилось в сообщении.

В «Энергоатоме» утверждали, что под этим предлогом россияне требовали осушить охлаждающие бассейны, чтобы проверить его чаши, и остановить насосы, подающие воду системам безопасности энергоблоков. Украинское предприятие предостерегало, что если это произойдет, то системы безопасности АЭС останутся без охлаждения, что угрожает ядерной безопасности, особенно в теплое время года.

Кроме того, предприятие опасалось, что россияне сами «могут набросать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие, а затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников».

Итоги 130-го дня войны

Вчера ночью в Белгороде прогремели взрывы, в результате погибли четыре человека, в том числе семья из Харьковской области. Минобороны России обвинило украинских военных в обстреле и отметило, что российские системы ПВО сбили все три выпущенные ракета.

The Insider пишет со ссылкой на аналитиков, что обломок, попавший в многоэтажку, — первая ступень российского ЗРПК «Панцирь», который предназначен для ПВО. Губернатор Белгородской области также сообщил, что взрыв произошел из-за падения сбитой ракеты, которая была лишь частично повреждена.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об «освобождении ЛНР» и взятии Лисичанска. Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные покинули город.

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