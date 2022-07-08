Хроника войны с Украиной. День 135

Глава Луганской области обвинил российских военных в обстреле окрестных сел с целью выйти на административную границу региона, несмотря на то что в этих селах остаются мирные жители.

8:19

Российские военные обстреливают окрестные села, чтобы выйти на административную границу Луганской области, хотя там остаются мирные жители, утверждает глава области Сергей Гайдай.

«Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаревке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплениям», — пишет Гайдай в своем телеграм-канале. Похожая ситуация, по его словам, в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся у границы с Луганской.

Хотя Гайдай пишет о том, что из-за обстрелов со стороны российских военных, сегодня в своей ежедневной сводке он не приводит данные о количестве жертв за прошедшие сутки.

8:15

За прошедшие сутки в Донецкой области из-за боевых действий погибли шестеро мирных жителей, еще 21 человек пострадал, рассказал глава региона Павел Кириленко.

Итоги 134-го дня войны

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Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix