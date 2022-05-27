Хроника войны с Украиной. День 93

Из-за обстрела Харькова погибли девять человек. По мнению украинских властей, российская армия применила артиллерию по жилому району без военной инфраструктуры.

12:15

Суд в Краснодаре не стал признавать дискредитацией российской армии антивоенные посты адвоката Виталия Кацко, пишет «Кавказский узел». Адвокат отмечал, что посты были написаны до вступления статьи о дискредитации в силу.

В суде адвокат сказал, что опубликовал два антивоенных поста в инстаграме 22 февраля и 1 марта. «В посте я не осуждал, не критиковал Вооруженные сил РФ, не писал недостоверной, лживой информации », — говорит Кацко.

4 марта, когда были приняты поправки, предусматривающие административное наказание за «дискредитацию» российской армии, адвокат, по его словам, понял, что эти посты могут посчитать правонарушением, удалил их и опубликовал новый пост о военной цензуре.

«Я не нарушал закон, так как он не имеет обратную силу », — рассказал в суде Кацко.

11:37

МИД России объявил пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата.

11:28

Жительница Ирпеня Валерия нашла в своей квартире снимок российского военного, сфотографировавшегося на ее Polaroid, и его идентифицировали. На случай обратила внимание «Медиазона».

Пока Ирпень находилась под российским контролем, Валерия не жила дома. Она рассказала «Украинской правде», что нашла фотографию 14 мая под ковром. «Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден, и я даже его не включала — думала, что могли что-нибудь в него положить. А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время, чтобы проявиться », — говорит Валерия.

Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что с помощью искусственного интеллекта российского военного удалось идентифицировать и найти его страницу во «ВКонтакте».

«Его зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону», — написал Федоров.

Из квартиры Валерии, по ее словам, российские военные также украли небольшие ценные вещи и золотые украшения, но не взяли крестики, даже с бриллиантами.

10:10

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков утверждает, что Херсонская и Запорожская области Украины переходят на российский телефонный код «+7», передает РИА «Новости».

О каких именно операторах связи идет речь — не уточняется.

9:58

За последние сутки в Северодонецке погибли четыре человека, еще один погибший — в поселке Камышеваха, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина», — пишет он. По словам Гайдая, за сутки повреждены 11 многоквартирных домов, а также один частный.

Также, пишет глава администрации, стало известно о гибели в течение последней недели двух женщин в Горском.

9:15

Умерла женщина, раненная вчера в селе Журавлевка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вчера он запретил посещать Журавлевку и село Нехотеевка, объяснив такое решение частыми обстрелами с территории Украины. Оба села являются приграничными.

Итоги 92-го дня войны

В результате обстрела Харькова погибли девять человек. Ранены 19 человек. Среди погибших — пятимесячный ребенок и его отец, мать находится в тяжелом состоянии. По мнению украинских властей, российская армия применила артиллерию по жилому району без военной инфраструктуры.

Газета The New York Times со ссылкой на украинских военных рассказала о неудачных попытках российской армии переправиться через реку Северский Донец. Газета утверждает, что в результате погибли 400 российских солдат.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о запрете на посещение приграничного села Журавлевка, которое обстреливают с территории Украины.

«Медиазона» составила «самую полную карту мародеров», на которой видно, куда уходили самые подозрительные посылки из приграничных с Украиной пунктов СДЭК.

С начала войны Роскомнадзор удалил более 117 тысяч сообщений о войне в Украине — сути происходящего, действиях и потерях Вооруженных сил.

Фото на обложке: Ivan Alvarado / REUTERS / Scanpix