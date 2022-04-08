Хроника войны с Украиной. День 44

Журналисты и правозащитники продолжают собирать свидетельства и доказательства убийств в городах и селах Киевской области, пока они были под контролем российских военных.

10:27

В Киеве с начала войны были повреждены 208 жилых домов, сообщает Киевская городская администрация. Также повреждения получили 46 школ, 29 детских садов и 1 детский дом.

9:44

В российской алюминиевой компании «РУСАЛ», основателем которой является Олег Дерипаска, призвали к расследованию убийств в Буче, обратила внимание газета Financial Times. Обвинений в адрес конкретной стороны при этом нет.

6 апреля на сайте компании было опубликовано заявление председателя совета директоров Бернарда Зонневельда. В нем отмечается, что компания работает в 20 странах, включая Украину. «Сообщения из украинского города Буча нас потрясли. <...> Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию для виновных. Как бы тяжело это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны », — сказано в заявлении.

8:40

Минфин США ввел блокирующие санкции против «Алросы» и «Объединенной судостроительной компании ».

8:32

В Буче удалось установить личность 163 убитых местных жителей, рассказал мэр города Анатолий Федорук в интервью «Голосу Америки ».

Итоги 43-го дня войны

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

Немецкая разведка перехватила радиосообщения российских военных с обсуждением убийства мирных жителей в Буче, пишет Der Spiegel. В ведомстве предполагают, что преступления могли быть частью стратегии по запугиванию гражданского населения и подавления сопротивления.

«Медуза» опубликовала видео с дронов из Бучи, доказывающие, что мирные жители были убиты до вывода российских войск.

«Би-би-си» со ссылкой на нескольких свидетелей сообщает, что российские военные не давали жителям Бородянки под Киевом разобрать завалы жилых зданий, чтобы найти выживших после обрушений.

Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили красной масляной краской с ацетоном со словами «Вот тебе за наших пацанов».

Фото на обложке: ГСЧС Украины