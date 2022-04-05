Хроника войны с Украиной. День 41

Власти России продолжают утверждать, что кадры с убитыми мирными жителями Бучи — инсценировка. Тем временем появляются все новые доказательства причастности к убийствам российских военных.

10:17

США запретили России выплатить более 600 миллионов долларов госдолга из резервов, хранящихся в американских банках и замороженных из-за санкций, сообщает Reuters.

До этого Минфин США разрешал российским властям использовать деньги из резервов для купонных выплат по госдолгу.

По словам представителя министерства, запрет США должен заставить Москву принять трудное решение — использовать оставшиеся у России доллары для погашения долга или для других целей, например, военных. Во втором случае России грозит дефолт, отмечает Reuters.

«Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», — резюмировал представитель Минфина США.

9:48

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал события в Буче «провокацией с целью дискредитации России».

«Случившееся — срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя. <…> Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме», — написал Володин.

Свидетельства журналистов разных международных агентств, которые видели непосредственно в Буче тела убитых, Володин не упомянул.

9:22

Минпросвещения разослало в российские школы рекомендации о проведении в 5-11 классах уроков на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет «Коммерсантъ».

Учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества». В ходе урока предлагается использовать цитаты президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно методичке, педагог должен дать определение санкциям: «Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия», после чего нужно уточнить, что эти действия — «проводимая Россией специальная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».

В документе есть ссылка на видео для школьников об импортозамещении: в нем говорится, что с 1990-х импортной продукции в России было больше, «внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги », но к 2022 году ситуация кардинально поменялась и российских товаров стало значительно больше.

Методичка предполагает, что в конце урока школьники должны будут заполнить анкету с вопросами: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет больше экономические потери?». На последний вопрос дается три варианта ответов — Россия, страны НАТО, все страны мира.

Документ разработал Институт стратегии развития образования, подведомственный Минпросвещения.

На сайтах школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей уже появились отчеты о таких уроках. Они должны проходить в рамках курса по обществознанию. Минобразования Иркутской области сообщило, что провело такие уроки уже в 154 школах для 85 тысяч детей.

8:41

В Луганской области продолжаются бои и обстрелы. В Сверодонецке в результате обстрела загорелись последние этажи панельной пятиэтажки, рассказал глава региона Сергей Гайдай. В доме уже почти никого нет, поскольку большая часть квартир стала непригодной для жизни, в подъездах нет пролетов, а где-то нет и верхних этажей.

Гайдай также пишет, что в Рубежном погибших хоронят во дворах, в некоторые районы города из-за обстрелов и уличных боев не могут попасть ни спасатели, ни врачи скорой помощи.

Российские военные пытались пойти на штурм в районе поселков Новотошковское и Нижнее и городов Попасная и Рубежное, но в итоге вернулись на занятые позиции, утверждает губернатор.

Итоги 40-го дня войны

Тела погибших мирных жителей стали появляться на улицах украинской Бучи еще три недели назад, выяснил The New York Times, изучив спутниковые снимки.

Россия отвергает обвинения в убийствах гражданского населения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров вовсе назвал видео и фото убитых инсценировкой.

Украинские военные, вернувшиеся из плена, рассказали о том, что их били прикладами, не кормили несколько дней и запугивали, и других примерах жестокого обращения. Через несколько часов Минобороны России опубликовало рассказы, предположительно, российских военных, побывавших в плену, о жестокости со стороны украинских служащих.

Литва решила сократить российские дипломатическое представительство и выслать посла России из страны. Германия и Франция высылают несколько десятков дипломатов. Эти решения приняты в ответ на убийство мирных жителей.

Фото на обложке: Офис президента Украины