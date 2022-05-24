Россия будет выплачивать репарации? А кто ее заставит?

По данным аналитического подразделения Киевской школы экономики, ущерб инфраструктуре Украины от российского вторжения уже составляет почти 100 миллиардов долларов. При этом общие потери украинской экономики оцениваются в шесть раз больше. Объясняем, как Украина может получить компенсацию этого ущерба от России.

Что такое репарации?

Репарации — это полное или частичное возмещение ущерба, причиненного государством-агрессором другому государству в ходе вооруженного конфликта. Они выплачиваются как деньгами, так и в натуральной форме — например, промышленным оборудованием, зарубежным имуществом напавшей страны или трудом военнопленных.

Агрессор может согласиться на выплату репараций по мирному договору — а еще такие требования к напавшей стороне может предъявить международный суд (например, суд ООН или специально созданный трибунал). При этом, если Международный суд ООН обяжет Россию компенсировать ущерб Украине, принудить ее к этому будет сложно. Меры против агрессора, который не исполняет решения суда, принимает Совет безопасности ООН — но Россия как постоянный член может наложить свое вето.

Что предлагает сделать Украина?

Украина пытается создать особый механизм компенсации ущерба. Президент Владимир Зеленский 20 мая предложил государствам-партнерам подписать международный договор, по которому зарубежное имущество России должно быть арестовано или заморожено, конфисковано, а затем передано в фонд поддержки пострадавших от агрессии.

В марте Украина приняла закон, по которому она может изымать собственность РФ на своей территории «по мотивам общественной необходимости». Позже европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорил о том, что Евросоюз может передать Украине находящиеся под санкциями российские активы только по решению суда. А суд должен решить, причастны ли собственники арестованного имущества к уголовным преступлениям. Пока такие процессы в Европе не проходили.

Как репарации накладывали раньше?

После Второй мировой войны Германия должна была выплатить репарации СССР по Потсдамскому соглашению. Поскольку причиненный войной ущерб сильно превышал обсуждаемый размер компенсаций, СССР начал взимать репарации нелегально — то есть еще до подписания мирного соглашения. Например, до 9 мая 1945 года из Германии в Советский союз вывезли 48 тысяч вагонов промышленного оборудования. После Потсдамского соглашения в СССР уже легально стали отправлять немецкий транспорт (корабли, паровозы, вагоны и так далее), чертежи ракет, драгоценные металлы, скот, продовольствие и многое другое. В собственность Советского союза перешли крупнейшие заводы восточной Германии. Из документов о внешней политике правительства ГДР следует, что в период с 1945 по 1953 года СССР получил от Германии репараций на сумму 4,3 миллиарда долларов.

В 1990 году иракская армия за два дня захватила Кувейт. Совет безопасности ООН осудил оккупацию и ввел против Ирака экономические санкции, но это не заставило страну-агрессора вывести войска. Только после того, как международная коалиция во главе с США вошла в Ирак, его власти согласились подписать мирное соглашение и обязались возместить ущерб от вторжения. Совет безопасности ООН создал Компенсационную комиссию, которая занималась выплатами пострадавшим от агрессии: она удовлетворила претензии 1,5 миллионов заявителей на общую сумму в 52 миллиарда долларов. Ирак переводил в специально созданный Компенсационный фонд определенный процент от экспортных продаж нефти и полностью расплатился по репарациям только в феврале 2022 года.