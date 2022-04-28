Хроники войны с Украиной. День 64

В Херсонской области российские военные учредили свою администрацию и назначили мэра и главу региона, а также объявили о переходе области в рублевую зону.

10:45

В Харьковской области в результате обстрелов погиб один человек, ранены восемь, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову, также обстреливали города Дергачи и Чугуев, а также поселок Золочев.

10:35

В Луганской области за сутки погибли четыре человека, еще четверо ранены, 10 домов разрушены, рассказал глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия нанесла 29 ударов по мирным точкам с применением авиации, минометного оружия, систем залпового огня и ствольной артиллерии. Под обстрелы попали города Попасная и Лисичанск, а также Горская община. В Горском погиб 58-летний мужчина, в Северодонецке — 85-летняя женщина, еще два человека погибли в Новодружеске и Лисичанске.

10:04

По Запорожской области нанесен ракетный удар, пострадали три человека, среди них один ребенок, сообщает областная администрация. Повреждены два дома в частном секторе.

Как сказано в сообщении администрации, удар был нанесен российскими военными, ракетами Х-55 класса «воздух-земля».

9:28

С сайта Законодательного собрания Красноярского края удалили новость о планах «экспроприировать излишки» урожая украинских фермеров Херсонской области. В телеграм-канале заксобрания Красноярского края появилось сообщение о взломе сайта.

«Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины — фейк. Она удалена из ленты. На данный момент сайт работает в обычном режиме. Меры безопасности по защите сайта от постороннего вмешательства усилены. Информация будет передана в правоохранительные органы », — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Обновлено в 9:40. Добавлена информация из телеграм-канала Законодательного собрания Красноярского края.

9:01

Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сказал зампред военно-гражданской администрации, установленной российскими силами в области, Кирилл Стремоусов. Его слова приводит РИА «Новости ».

Стремоусов сказал, что переходный период займет четыре месяца, в это время будут приниматься и рубли, и украинские гривны, после этого область перейдет на расчет только в рублях.

Итоги 63-го дня войны

В учрежденной российскими силами военно-гражданской администрации Херсона сказали, что назначили своих мэра города и главу Херсонской области.

Жителей Херсона, вышедших на митинг против российского контроля и проведения референдума о создании Херсонской народной республики, разогнали газовыми и светошумовыми гранатами.

На «Азовстали» в Мариуполе находятся больше 600 раненых украинских военных, рассказал украинский военный Сергей Волынский. Также там есть раненые гражданские.

ФСБ отчиталась о задержании в Белгородской области двух россиян, «сторонников украинского нацизма», якобы планировавших повредить железнодорожные пути, по которым ездят военные эшелоны.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил журналистку RusNews Марию Пономаренко в СИЗО по делу о «фейках » о российской армии.