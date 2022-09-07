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Дело Ивана Сафронова
Новости
Адвокату Сафронова Дмитрию Талантову ужесточили обвинение
Актуально
22 года за информацию из «Википедии»
Журналиста Ивана Сафронова осудили за госизмену. Главное
Софья Вольянова
07.09.2022
Актуально
«Мы за месяц находим для лонгрида больше источников, чем следователи за два года»
Как коллеги отреагировали на беспрецедентный приговор журналисту Ивану Сафронову
редакция «Холода»
05.09.2022
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Новости
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима
Новости
Евросоюз призвал освободить Ивана Сафронова
Актуально
Иван Сафронов должен быть оправдан и освобожден
Заявление редакции «Холода» в поддержку журналиста
редакция «Холода»
05.09.2022
Новости
«Русская служба Би-Би-Си»: дело Сафронова связано с его журналистской деятельностью и скандалом в египетском оборонном ведомстве
Новости
Защита Ивана Сафронова объявила отвод всему составу суда, его не приняли. Обвинение запросило для него 24 года тюрьмы
Мнения
Уехать нельзя остаться
Экс-защитник Ивана Сафронова Иван Павлов — о том, почему сами размышления об эмиграции можно считать привилегией
Иван Павлов
29.08.2022
Новости
«Проект»: Ивана Сафронова обвиняют в госизмене из-за данных из открытых источников, а свидетельских показаний о преступлении нет
редакция «Холода»
29.08.2022
Актуально
«Деньки проходят с шутками и прибаутками — мемасики генерируются на отличненько»
Что политзаключенные пишут о жизни и неволе в своих письмах
редакция «Холода»
10.08.2022
Актуально
«Мой муж — глыба. Ваня похож на отца»
Интервью с мамой Сафронова. Ее муж тоже был журналистом и погиб при невыясненных обстоятельствах
редакция «Холода»
27.04.2022
Актуально
«Умереть, в принципе, не так страшно. Но будет обидно не увидеться перед смертью»
Девушки политзаключенных — о том, как переживают войну, когда самый близкий человек в тюрьме
редакция «Холода»
04.03.2022
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Как получить гуманитарную визу или политическое убежище?
редакция «Холода»
Поезд, в который можно запрыгнуть
редакция «Холода»
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