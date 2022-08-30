Защита Ивана Сафронова объявила отвод всему составу суда, его не приняли

Защита Ивана Сафронова заявила отвод всему составу суда, так как считает его предвзятым. Об этом адвокат Евгений Смирнов сообщил телеграм-каналу «Можем объяснить». Отвод не приняли.

Смирнов уверен, что обвинение и суд действуют в этом деле сообща. По его словам, с начала процесса над Сафроновым, «состав суда многократно продемонстрировал обвинительный уклон и заинтересованность в исходе уголовного дела». Так, судьи единогласно отказали в приобщении документов и допросе свидетелей, подтверждающих невиновность Сафронова.

Смирнов рассказал, что суд запретил защите использовать любые устройства, подключенные к интернету, сославшись на режим секретности, но не пояснив, какими конкретно положениями закона обосновывается этот запрет. Из-за этого на заседании не удалось изучить опубликованные в интернете материалы, которые Сафронов использовал при подготовке своих текстов.

Позже телеграм-канал сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел» сообщил, что защите отказали в отводе суда.

Дело Сафронова слушается в Московском городском суде. Председательствует судья Дмитрий Гордеев, двое других судей — Ильнар Басыров и Оксана Шарова.

В понедельник издание «Проект» опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Журналисты «Проекта» пришли к выводу, что в документе нет никаких доказательств его вины, а практически вся якобы секретная информация, в передаче которой за рубеж обвиняют Сафронова, есть в открытом доступе. Суд отказался приобщить расследование «Проекта» к материалам дела.

Во вторник в суде начались прения сторон, ожидается, что обвинение запросит наказание для Сафронова. Наказание по статье о госизмене предполагает до 25 лет лишения свободы.

Иван Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях», где специализировался на тематике военно-промышленного комплекса. На момент ареста в июле 2020 года он занимал должность советника главы «Роскосмоса», в которой остается и сейчас. Его обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Защита Сафронова считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, но следствие это отрицает.

Источники: «Важные истории», «Проект», «Интерфакс» (1,2), «Первый отдел»