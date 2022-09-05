«Мы за месяц находим для лонгрида больше источников, чем следователи за два года»

5 сентября бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима, двум годам ограничения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. «Холод» собрал реакции журналистов на этот беспрецедентный приговор.

Журналистка, невеста Ивана Сафронова Ксения Миронова:

«Под нашей с Сафроновым квартирой жил алкаш Мишаня. Два года назад Мишаня до смерти изнасиловал бутылкой товарища, но в тюрьму не поехал. В этом году Мишаня насмерть выкинул собутыльника из окна и уехал на 5 лет.

Ване сегодня дали 22».

Журналистка Катерина Гордеева:

«У меня нет слов. Вообще. Это письмо от Ивана мне передали сегодня утром».

Письмо Ивана Сафронова для Екатерины Гордеевой. Фото: instagram.com/catherinagordeeva/

Журналистка Саша Богино:

«Десять лет назад Сафронов давал мне интервью о профессии журналиста, это была домашка для какого-то предмета на журфаке ВШЭ, которую я, кажется, так и не сдала. Прошло десять лет, и вот где теперь Сафронов, и вот какой помойкой стал журфак ВШЭ. Журналистике пизда, нам всем пизда. За эти десять лет журналистов пиздили, убивали и штрафовали, сажали и выгоняли из страны, угрожали, преследовали, поливали дерьмом. <...> Меня, казалось бы, ничем уже не удивить, не тронуть, но после приговора Сафронову я чувствую себя так, будто меня сбил поезд».

Журналистка Ирина Якутенко:

«Ивану Сафронову дали 22 года. За 22 года можно родиться, выучиться в школе, окончить вуз, начать работать, встретить первую любовь, жениться и даже ребенка завести. Это целая жизнь. И еще 500 тысяч штрафа, чтобы родителям тоже хорошо было. Любители сравнений, это уже как в 1937-м или еще надо подождать?»

Журналист Эндрю Рот (оригинал поста — на английском языке):

«Многие журналисты освещают приговор. Видел плачущих, обнимающихся на улице людей. На выходе из суда один корреспондент спросил другого о деталях приговора: “Не знаю. Я услышал 22 года и перестал слушать нахуй”. Никогда не видел, чтобы российский судья приговаривал к 22 годам лишения свободы».

Бывший коллега Сафронова, журналист Сергей Горяшко:

«22 года было Ване Сафронову, когда мы познакомились. Сегодня суд приговорил его к 22 годам тюрьмы. За журналистику. Те, кто это устроил, обязательно ответят. Обязательно».

Журналист Илья Жегулев:

«22 года... 22 года назад я даже еще не закончил институт. Тогда же Путин пришел к власти. Очень хочется верить, что все сроки, которые сейчас даются, — на самом деле [кончатся] до того, как кончится правление Путина. Ване Сафронову дали 22 года по абсолютно сфабрикованному обвинению, не приведя ни одного доказательства. И это тем более нелепо, [что] он ни разу не политический заключенный, он совершенно не собирался протестовать, а наоборот, перед арестом пошел работать во власть, став советником [главы Роскосмоса] Дмитрия Рогозина. Поэтому я и думал сначала: мало ли, может, какие-то неопровержимые доказательства, ведь какой смысл задерживать неоппозиционного журналиста. Но нет. Власти его сделали именно политическим, потому что тем доказательствам, которые они предъявили, цена — грош, и если бы суды у нас были независимые, то его бы просто отпустили в здании суда, а следствию еще нужно было бы заплатить за содержание под стражей в течение такого большого срока до суда. Мы, журналисты, для лонгрида находим больше источников и доказательств за месяц, чем эти следователи за два года. Богородица, пожалуйста, создай поскорее условия для того, чтобы Ваня Сафронов скорее вышел на свободу, а суды у нас стали независимыми. Начать нужно именно с судов».

Журналистка Арина Бородина:

«Это наша страна, это Ванина страна, он любит свою страну и во всех письмах и заявлениях, в последнем слове он сказал, что это его страна и он очень ее любит. Конечно, это устрашение. 22 года — я не знаю вообще таких приговоров».

Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова:

«Ваня, я верю в тебя так же сильно, как ненавижу этих мразей в погонах. Вы еще поменяетесь местами».

«Я помню, как за пару лет до ареста Ваня заметил за собой слежку. Он не знал, с чем это связано. Я тогда спросила его, не хочет ли он уехать, а он сказал, что не уедет никогда, несмотря на все риски, потому что это его страна и здесь его семья».