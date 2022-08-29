«Проект»: Ивана Сафронова обвиняют в госизмене из-за данных из открытых источников, а свидетельских показаний о преступлении нет

Экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова обвиняют в госизмене из-за передачи информации, которую следствие считает «гостайной», хотя почти вся она есть в открытых источниках. Обвинение также основано на показаниях свидетелей, среди которых есть журналисты, не имевшие отношения к гостайне, чиновники Минобороны и сотрудник ФСБ под псевдонимом — эта информация указана в обвинительном заключении, которое изучило издание «Проект».

Авторы материала уточнили, что не имели возможности ознакомиться со всеми материалами расследования. Тем не менее обвинительное заключение — главный документ, куда следствие обычно вносит описание основных доказательств.

Обвинение вменяет Сафронову два эпизода:

передача информации гражданину Чехии Мартину Ларишу

передачу секретных сведений о действиях России в Сирии разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии

Следствие указывает на «гостайну» в семи переданных файлах: шесть из них получил Лариш, один — Воронин. «Проект» установил, что информация шести из них полностью совпадает с открытыми источниками, еще в одном совпадение очень близкое.

Единственное значимое утверждение Сафронова, которое «Проекту» не удалось найти в открытых данных, — о том, что испытания разведывательных спутников «Барс-М №2», «Персона №2» и «Персона №3» не были завершены в срок. При этом эксперты ФСБ обнаружили в этом фрагменте сведения, «разглашающие направление использования, назначение и техническое состояние разведывательной аппаратуры», хотя информацию об этом уже тогда можно было найти в «Википедии».

Следствию так и не удалось найти ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Все свидетели обвинения утверждают, что журналисту ничего секретного не рассказывали. Экс-глава управления вооружений Минобороны Олег Фролов сказал, например, что Сафронов мог добыть секретные сведения, поскольку он «очень коммуникабельный и талантливый», а бывший руководитель Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов предположил, что Сафронов мог увидеть документы в его кабинете. Никаких доказательств этому Власов не предоставил.

В обвинительное заключение также вошли показания людей, не связанных с военной сферой. Так, бывшая сотрудница Znak.com и RT Екатерина Винокурова сказала, что вопросы в переписке Сафронова с «агентами зарубежных разведок» «допускают раскрытие» гостайны.

Следствие утверждает, что Сафронов руководствовался корыстными соображениями, но так и не смогло доказать, что он что-то получил от «иностранных шпионов». Установлено, что ему перечислили через Western Union 248 долларов от Воронина — однако такой же перевод получили многие коллеги Сафронова: два других сотрудничавших с ним журналиста говорят, что им платили точно такие же суммы за заметки о внутренней политике. Про деньги от Лариша следователи утверждают, что их Сафронов сам вносил на свой счет наличными после встреч с чехом — но доказательств, что их передавал именно Лариш, нет.

Суд отказался приобщить расследование к материалам дела в качестве «письменных заметок», которыми Сафронов «пользовался при даче показаний», сообщил адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. На тот момент он занимал должность советника главы «Роскосмоса», его обвинили в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Перед завершением расследования в деле появился новый эпизод — о передаче сведений про российские войска в Сирии. Защита Сафронова считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, но следствие это отрицает.

Обновлено в 15:20. Добавлена информация про отказ суда.

Источник: «Проект», «Первый отдел»