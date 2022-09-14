Адвокату Сафронова Дмитрию Талантову ужесточили обвинение

Президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову, который защищал журналиста Ивана Сафронова, ужесточили обвинение. Теперь его обвиняют не только в распространении фейков о российской армии но и в «возбуждении ненависти».

Всего в деле пять эпизодов, три по первой статье и два – по второй. Теперь Талантову грозит до 15 лет лишения свободы. Поводом для новых обвинений стали посты Талантова в Facebook.

Как пишет правозащитная организация «Первый отдел», Следственный комитет считает, что Талантов, «заведомо осведомленный о популярности социальной сети Facebook и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации власти и ВС РФ, принял решение о распространении заведомо ложной информации», опубликовал пост, и, таким образом, «сформировал в себе неприязнь к решению органов исполнительной и законодательной власти РФ».

Дмитрий Талантов – второй адвокат бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, против которого возбудили уголовное дело. Его задержали в конце июня 2022 года. Сейчас он находится в СИЗО-4 «Медведь». Другой обвиненный по уголовной статье защитник Сафронова — Иван Павлов уехал из России.

Источники: «Первый отдел»