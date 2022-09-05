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Евросоюз призвал освободить Ивана Сафронова

14:40 • 05.09.2022

Представительство Евросоюза в России призвало снять обвинения с экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которому сегодня вынесут приговор по делу о госизмене. Следствие утверждает, что он передавал секретные данные зарубежным спецслужбам.

«ЕС призывает российские власти снять обвинения с бывшего журналиста Ивана Сафронова и освободить его безо всяких условий», — говорится в заявлении.

Также в представительстве отметили, что «систематические репрессии режима против независимой журналистики лишают граждан права на достоверную информацию, в том числе о войне России в Украине».

В поддержку Сафронова сегодня также выступили СМИ. Более 20 российских изданий потребовали немедленно освободить его, пересмотреть дело и расследовать действия должностных лиц, допустивших нарушение в ходе следствия.

Мосгорсуд вынесет приговор Сафронову сегодня, в 16:00 мск. Обвинение запросило для него почти максимальный срок — 24 года лишения свободы.

Источник: Евросоюз — ЕС в России

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