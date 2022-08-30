«Русская служба Би-Би-Си»: дело Сафронова связано с его журналистской деятельностью и скандалом в египетском оборонном ведомстве

Журналисты «Русской службы Би-Би-Си» выяснили, что уголовное дело журналиста Ивана Сафронова напрямую связано с его профессиональной деятельностью. Эксклюзивный текст Сафронова о поставках истребителей Су-35 Египту, который вышел в «Коммерсанте» в марте 2019 года, спровоцировал скандал в египетском оборонном ведомстве. Анонимные комментарии для материала дали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. В Каире были возмущены тем, что информация о поставках появилась в российских СМИ — официальные письма, подтверждающие это, легли в дело о госизмене. По данным «Проекта», следователи ФСБ спрашивали свидетелей именно об этой заметке Сафронова.

В распоряжении «Русской службы Би-Би-Си» оказались два письма египетских чиновников, которые были направлены в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после публикации в «Коммерсанте» текста Сафронова. Адвокат журналиста Евгений Смирнов подтвердил «Би-Би-Си», что эти письма есть в материалах дела. Также в обвинительном заключении «Проекта» указано, что следователи ФСБ обсуждали со свидетелями именно текст Сафронова об истребителях.

В одном из писем египетский чиновник попросил российскую сторону опровергнуть существование заказа истребителей, учитывая «текущую политическую ситуацию в России и Египте». Во втором письме говорилось, что «генеральное командование вооруженных сил Египта оказалось в неловком положении». Египетские чиновники попросили ФСВТС предпринять необходимые меры, чтобы не допустить появление информации о контрактах в СМИ. «Русская служба Би-Би-Си» уточняет, что Каир, покупая истребители у Москвы, рисковал попасть под санкции США.

Смирнов сообщил журналистам, что за его подзащитным следили с 2014 года по делу о разглашении государственной тайны (статья 283 УК). Весной 2019 года после публикации текста за Сафроновым начали следить уже по статье о госизмене (статья 275 УК).

Журналистам не удалось узнать, как эти письма попали в материалы уголовного дела Сафронова и почему ему вменяют сотрудничество с агентами немецкой и чешской разведок. Что произошло с контрактом на поставку истребителей — также неизвестно. В июле 2020 года — после ареста Сафронова — в интернете появились фотографии истребителей, которые, предположительно, предназначались Египту.

Журналист Иван Сафронов работал «Коммерсанте» и «Ведомостях», его специализацией была тематика военно-промышленного комплекса. Когда его арестовали в июле 2020 года, он занимал должность советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Мужчину обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Защита Сафронова считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, но следствие это отрицает. По статье о госизмене ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Источник: «Русская служба Би-Би-Си»