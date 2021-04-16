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Мария Катарсис
Публикации
Истории
«Это мой ребенок, и мы с ним вдвоем против всего мира»
Истории женщин, родивших в результате изнасилования, и их детей
16.04.2021
Истории
«Я стреляла мелочь у прохожих, чтобы добраться до работы»
Истории женщин, столкнувшихся с финансовой зависимостью и экономическим насилием
08.03.2021
Истории
«Было ощущение, что я — просто инкубатор»
Истории женщин, столкнувшихся с репродуктивным насилием
02.03.2021
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«Ужаснее изнасилования было только отношение моей матери ко всему этому»
История девушки, забеременевшей в результате насилия
11.02.2021
Истории
Блистательный профессор
Студентки обвиняют петербургского филолога и политика Александра Кобринского в неэтичном поведении и домогательствах
18.11.2020
Истории
«Стоять и смотреть в одну точку, ждать, пока это закончится»
Что такое фроттаж: взгляд фроттеристов и пострадавших
14.10.2020
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