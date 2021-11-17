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Алена Змиенко
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Истории
«У взрослых так принято»
Истории подростков, которые встречались с людьми намного старше себя, и их партнеров
17.11.2021
Истории
«Хозяйка говорила: “Родишь девочку, мне ее отдашь”»
Пережившая рабство в Гольянове Бакия Касимова — о жизни после освобождения, поисках дочери и судебных разбирательствах
28.07.2021
Истории
«Я устал врать и сказал жене правду»
Истории мужчин, которые оказывают секс-услуги за деньги
16.06.2021
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Истории
«Эксгибиционисты беззащитны, робки и сами боятся»
Как живут и борются с собой люди со склонностью к эксгибиционизму
09.06.2021
Истории
«Каждой девушке он хотел оставить свой “генетический код”»
Истории женщин, столкнувшихся со стелсингом — насильственной практикой, когда мужчина тайно снимает презерватив во время секса
05.05.2021
Истории
«Меня часто принимают за пьяную»
Люди с редким заболеванием атаксией — о своей жизни
01.04.2021
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«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
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