Кремль ответил на сообщения о возможной мобилизации в России

2 минуты чтения 12:32 | Обновлено: 13:20

Темы объявления в России всеобщей мобилизации нет на повестке Кремля, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал спикер Кремля. Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о возможной мобилизации в России из-за больших потерь на фронте.

Ранее, 26 марта, Стубб заявил, что Россия несет большие потери на войне с Украиной: «Мы находимся в ситуации, когда украинцы убивают более 30 000 россиян в месяц, а россияне не могут набрать достаточно солдат, чтобы восполнить потери». Президент Финляндии допустил, что из-за этого Россия в итоге объявит всеобщую мобилизацию.

Как писало в январе и феврале агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, в последние три месяца боевые потери России превышали число набранных контрактников. Москве удается привлекать от 30 до 35 тысяч человек ежемесячно, однако эти показатели не покрывают убыль личного состава.

Официально Россия не раскрывает данные о погибших и раненых военных, но на то, что они возросли, указывают, в частности, растущие в последнее время суммы выплат за заключение контрактов с Минобороны, отметило Bloomberg.

Как рассказало 23 февраля Le Monde, в последние месяцы условия вербовки людей в войска все больше напоминают практики принудительной мобилизации. Журналисты отмечали, что Москва одновременно смягчает критерии для заключения контракта и оказывает давление на незащищенные группы населения.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил Bloomberg, что одним из возможных шагов Москвы может стать активизация вербовки в крупных городах вместо преимущественно сельских регионов. При этом такая стратегия, по словам Карнса, может повлиять на поддержку властей в мегаполисах.

