СМИ оценили готовность России к новой волне мобилизации

Кремль испытывает сложности с привлечением в армию россиян на фоне потерь в войне и активно готовит систему, которая обеспечит успех новой волны мобилизации, пишет Le Monde.

В последние месяцы условия вербовки людей в войска все больше напоминают практики принудительной мобилизации, отмечают журналисты. Москва одновременно смягчает критерии для заключения контракта и оказывает давление на незащищенные группы населения.

Политолог Екатерина Шульман рассказала журналистам, что в России уже созданы все условия для проведения новой волны мобилизации. Однако, по ее мнению, для Владимира Путина эта мера не является приоритетной — вместо этого власти делают ставку на другие методы принуждения россиян к службе в армии.

Le Monde отмечает, что с лета 2025 года Россия усилила правовую базу, которая может использоваться для проведения новой мобилизации. Журналисты отмечают, что власти завершили работу над реестром воинского учета и приняли закон, легализующий использование резервистов для защиты «критически важных» объектов страны.

Со ссылкой на материалы «Верстки» журналисты также пишут о ряде других мер. Так, со второй половины 2025 года власти смягчили критерии для заключения контракта — теперь в рядах российской армии могут оказаться люди с шизофренией и другими психологическими заболеваниями.

Сообщает Le Monde и об усилении принудительной вербовки среди заключенных и находящихся под следствием, а также среди призывников. Отмечаются в материале также и усилия российских вербовщиков по привлечению к службе иностранцев.



Ранее о подготовке России к скрытому призыву сообщили и эксперты Института изучения войны (ISW). Они считают, что Кремль готовит условия для поэтапного принудительного призыва с октября 2025 года, когда правительство разрешило отправлять резервистов в экспедиционные миссии за пределами страны без объявления мобилизации и военного положения.