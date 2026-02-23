EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ оценили готовность России к новой волне мобилизации

2 минуты чтения 12:11 | Обновлено: 12:12

Кремль испытывает сложности с привлечением в армию россиян на фоне потерь в войне и активно готовит систему, которая обеспечит успех новой волны мобилизации, пишет Le Monde.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

В последние месяцы условия вербовки людей в войска все больше напоминают практики принудительной мобилизации, отмечают журналисты. Москва одновременно смягчает критерии для заключения контракта и оказывает давление на незащищенные группы населения. 

Политолог Екатерина Шульман рассказала журналистам, что в России уже созданы все условия для проведения новой волны мобилизации. Однако, по ее мнению, для Владимира Путина эта мера не является приоритетной — вместо этого власти делают ставку на другие методы принуждения россиян к службе в армии. 

Le Monde отмечает, что с лета 2025 года Россия усилила правовую базу, которая может использоваться для проведения новой мобилизации. Журналисты отмечают, что власти завершили работу над реестром воинского учета и приняли закон, легализующий использование резервистов для защиты «критически важных» объектов страны. 

Со ссылкой на материалы «Верстки» журналисты также пишут о ряде других мер. Так, со второй половины 2025 года власти смягчили критерии для заключения контракта — теперь в рядах российской армии могут оказаться люди с шизофренией и другими психологическими заболеваниями.

Сообщает Le Monde и об усилении принудительной вербовки среди заключенных и находящихся под следствием, а также среди призывников. Отмечаются в материале также и усилия российских вербовщиков по привлечению к службе иностранцев. 

Ранее о подготовке России к скрытому призыву сообщили и эксперты Института изучения войны (ISW). Они считают, что Кремль готовит условия для поэтапного принудительного призыва с октября 2025 года, когда правительство разрешило отправлять резервистов в экспедиционные миссии за пределами страны без объявления мобилизации и военного положения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине